Επιστήμονες ζητούν να οριστεί νέος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα διαστημικά σκουπίδια

Τον ορισμό ενός νέου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τη βιώσιμη χρήση της γήινης τροχιάς και την αποτροπή της συσσώρευσης διαστημικών σκουπιδιών, ζητά μια διεθνής ομάδα επιστημόνων με άρθρο στο περιοδικό «One Earth».

Σήμερα υπάρχουν 17 SDGs, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από τα μέλη του ΟΗΕ το 2015 με σκοπό να υπάρξει δράση για την εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές και τη διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν ειρήνη και ευημερία. Ωστόσο, με τον αυξανόμενο αριθμό δορυφόρων και άλλων αντικειμένων σε τροχιά γύρω από τη Γη υπάρχει ανησυχία ότι χωρίς κάποια μορφή παγκόσμιας συναίνεσης το διαστημικό περιβάλλον κινδυνεύει να αλλάξει ανεπανόρθωτα.

Οι επιστήμονες προτείνουν να οριστεί ο 18ος SDG για την προστασία της τροχιάς της Γης. Όπως υπογραμμίζουν στη μελέτη τους, υπάρχουν περίπου 100 έθνη που εμπλέκονται σε διαφορετικά επίπεδα διαστημικής δραστηριότητας. Από τη δεκαετία του 1950 και μετά σχεδόν 20.000 δορυφόροι έχουν εκτοξευθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη προσφέροντας τεράστια οφέλη στην κοινωνία, αλλά και δημιουργώντας συντρίμμια στο Διάστημα. Ο νέος SDG θα μπορούσε να αντλήσει άμεση έμπνευση από τον 14ο SDG για τη ζωή κάτω από το νερό και συγκεκριμένα τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

