Επεισόδια κατά Ισραηλινών στο Άμστερνταμ: Η αστυνομία διερευνά αναφορές για ομηρία – 62 άτομα υπό κράτηση, 5 τραυματίες

H αστυνομία του Άμστερνταμ διερευνά αναφορές για πιθανή κατάσταση ομηρίας μετά τα επεισόδια που ακολούθησαν τον αγώνα Άγιαξ – Μακάμπι. Επίσης η αστυνομία ανέφερε ότι ένας αριθμός ατόμων που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι βρέθηκαν. Κατά την ίδια ενημέρωση 62 άτομα τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση ενώ πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.

Όπως αναφέρουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες μουσουλμάνων είχαν στήσει ενέδρα και επιτέθηκαν στους οπαδούς της Μακάμπι, έξω από το γήπεδο. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για τρεις αγνοούμενους.

Τις πρωινές ώρες ο Βένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή να μεταβούν στην ολλανδική πόλη δύο αεροπλάνα, προκειμένου να παραλάβουν τους οπαδούς της ισραηλινής ομάδας και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι το πρώτο ισραηλινό αεροπλάνο αναχωρεί για το Άμστερνταμ για να παραλάβει οπαδούς.

Israel War Live



🇳🇱🇮🇱⚡- Maccabi Tel Aviv soccer team supporters in Amsterdam, Netherlands, are being chased, robbed and stabbed by locals after the game.



🇳🇱🇮🇱⚡- Scenes from Amsterdam, Netherlands. pic.twitter.com/eNGwGQVbdZ