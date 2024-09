Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερις ανθρώπους μέσα σε τρένο στο Σικάγο

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σήμερα (2/9) σε ένα τρένο του προαστιακού στο Σικάγο, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, σημειώνοντας ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος.

Η αστυνομία κλήθηκε νωρίς το πρωί στο σημείο και βρήκε τα τέσσερα θύματα στον σταθμό του Φόρεστ Παρκ, το τέρμα της μπλε γραμμής του τρένου. Οι τρεις ήταν ήδη νεκροί όταν έφτασαν οι διασώστες, ο τέταρτος υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

