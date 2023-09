Ενίσχυση των ελληνο-ινδικών σχέσεων μέσω του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας

Θέματα που αφορούσαν την φιλοσοφία, την φιλολογία, την τέχνη, το εμπόριο καθώς και τις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά τις δυνατότητες εμβάθυνσης των σχέσεων των δύο χωρών απασχόλησαν τους συμμετέχοντες στο 2ο συνέδριο «The Greek World and India: History, Culture and Trade from the Hellenistic period to Modern Times» στη Βενετία.

Το συνέδριο οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και την Έδρα Ελληνικών Σπουδών του Jawaharlal Nehru University του Νέου Δελχί.

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου κατά τη λήξη του, εξέφρασε την ικανοποίησή της καθώς στις εργασίες και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες ειδικούς επιστήμονες να παρουσιάσουν ερευνητικά αποτελέσματα πέραν αυτών που είχαν συζητηθεί κατά τις εργασίες του πρώτου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί, τον Δεκέμβριο του 2022. Σε ανακοίνωσή της, επισήμανε επίσης ότι ενεργό συμμετοχή και στα δύο συνέδρια είχαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού και η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Νέο Δελχί, οι οποίες κατέβαλαν ιδιαίτερες προσπάθειες για τον συντονισμό των δύο φορέων διοργάνωσης, του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας και της Έδρας Ελληνικών Σπουδών του Jawaharlal Nehru University. Σύνεδροι και διοργανωτές υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά την είδηση για την ίδρυση του κύκλου διδακτορικών σπουδών στην Έδρα Ελληνικών Σπουδών του Jawaharlal Nehru University στο Νέο Δελχί.

Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτισαν η Υφυπουργός Εξωτερικών της Ινδίας κ. Meenakshi Lekhi, ο Γεν. Γραμ. Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, Ομ. Καθηγητής Γιάννης Χρυσουλάκης και οι Πρέσβεις των δύο χωρών στην Ρώμη Neena Malhorta και Ελένη Σουρανή.

Η Υφυπουργός Εξωτερικών Meenakshi Lekhi χαιρέτισε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τις εργασίες του συνεδρίου, που μαρτυρά τον πολιτισμικό και ιστορικό πλούτο που προέκυψε από την αλληλεπίδραση των δύο λαών, Ινδών και Ελλήνων, στο πέρασμα των αιώνων. Σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια έμπρακτη εφαρμογή των διακηρύξεων που ανακοίνωσαν οι δύο ηγέτες, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αθήνα πριν μερικές εβδομάδες, οι οποίες δίνουν νέες προοπτικές στην ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας και Ινδίας.

Όπως τόνισε κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου ο κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, «Έλληνες και Ινδοί βρίσκονται σε επικοινωνία από τις απαρχές της καταγεγραμμένης ιστορίας, συναλλάσσοντας ιδέες και ανθρώπινο κεφάλαιο σχεδόν σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, κυρίως όμως στις τέχνες, τη φιλοσοφία και την επιστήμη. Το πρώτο συνέδριο κατέδειξε το ιστορικό βάθος αυτών των συναλλαγών, εκκινώντας από τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φθάνοντας έως τις απαρχές της σύγχρονης εποχής, περνώντας μέσα από τη σύντηξη Ελληνισμού και Βουδισμού στην Κεντρική Ασία και ΒΔ Ινδία την εποχή των Σελευκιδών και των Ελλήνων της Βακτρίας και Ινδίας. Τόποι συνάντησης των Ελλήνων και των Ινδών κατά τους μεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους ήταν οι δρόμοι του εμπορίου, τόσο οι θαλάσσιοι αλλά και οι χερσαίοι. Στους μετέπειτα αιώνες και παρά την πολιτική του κατάρρευση, η Ινδία παρέμεινε ένα σημαντικό σημείο στους πνευματικούς ορίζοντες του ύστερου μεσαιωνικού και νεότερου Ελληνισμού, ειδικά εκείνου που δραστηριοποιούνταν στα ολοένα και περισσότερο επεκτεινόμενα παγκόσμια δίκτυα εμπορίου της νεότερης εποχής». Επεσήμανε δε, ότι «η παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων με γνώση της Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας και, γενικότερα, του Ελληνικού πολιτισμού στην Ινδία είναι απόδειξη του ενδιαφέροντος που η Ινδία δείχνει για τη χώρα μας και αποτελεί μαρτυρία της συνέχισης των διαρκών ανταλλαγών και σχέσεων ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς».

Πηγή: ΑΠΕ

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος