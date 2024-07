Εμφάνιση έκπληξη της Κέιτ Μίντλετον στον τελικό ανδρών του Γουίμπλετον – Τι αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ

H πριγκίπισσα της Ουαλίας,” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”> Κέιτ Μίντλετον, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου αναμένεται να κάνει τη δεύτερη εμφάνισή της, μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής της με καρκίνο και να δώσει το παρών στον τελικό αγώνα του τουρνουά τένις Wimbledon, που διεξάγεται αυτή την περίοδο στη Βρετανία.

Kate Middleton update as Palace breaks silence on Wimbledon appearance https://t.co/Jza8Edd1Es pic.twitter.com/EBgUa1ymtg

Τα βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα δώσει το παρών στον τελικό, μεταξύ του Novak Djokovic και του Carlos Alcaraz, ένα αθλητικό γεγονός που θα συγκεντρώσει πλήθος τηλεοπτικών συνεργείων.

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: The Sequel #Wimbledon pic.twitter.com/8uiFg5qGn5

Αξιωματούχοι από το τουρνουά τένις του Wimbledon ανέφεραν ότι «ελπίζουν» ότι η Κέιτ, η οποία υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία για τον καρκίνο, θα μπορούσε να επιστρέψει στο τουρνουά για να απονείμει τρόπαια μετά τον τελικό της Κυριακής. Η Κέιτ διατηρεί χαμηλό προφίλ από τότε που αποκάλυψε τη διάγνωσή της με καρκίνο τον Μάρτιο. Η Μίντλετον που είχε συγκινήσει με τη δημόσια αναφορά στην περιπέτεια υγείας της είναι προστάτης του Αll England Lawn Tennis and Croquet Club

Kate Middleton will attend Wimbledon men’s final tomorrow and present the winner’s trophy https://t.co/1DgOmdrelV pic.twitter.com/0ZPlm5aOfw