Έκρηξη κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Νέο Δελχί – Όλοι οι εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους

Οι ισραηλινές αρχές συνεργάζονται με τις αρχές της Ινδίας για τη διερεύνηση των αιτιών έκρηξης κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Νέο Δελχί, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ την Τρίτη (26/12/2023).

Live update: Foreign Ministry reports explosion near Israeli embassy in New Delhi; no injuries https://t.co/S58Kast79G . Click to read ⬇️