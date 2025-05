ΕΕ: Πρόστιμο 530 εκατ. ευρώ στο TikTok για παραβίαση των κανόνων απορρήτου δεδομένων – Ποιο το σκεπτικό της απόφασης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από τετραετή έρευνα, επέβαλε σήμερα Παρασκευή πρόστιμο 530 εκατ. ευρώ στην κινεζική εφαρμογή TikTok για παραβίαση των κανόνων απορρήτου δεδομένων. Όπως μετέδωσε το Associated Press οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μεταφορές δεδομένων προς την Κίνα παραβίασαν τους αυστηρούς κανονισμούς απορρήτου της ΕΕ.

Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας, όπου εδρεύει το ευρωπαϊκό τμήμα της εταιρείας, επέβαλε επίσης κυρώσεις για έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το πού αποστέλλονταν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και έδωσε στην στο TikTok έξι μήνες για να συμμορφωθεί.

