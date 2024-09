Δυτική Όχθη: Έφοδος ισραηλινών δυνάμεων στα γραφεία του Al Jazeera στη Ραμάλα – Το έκλεισαν για 45 ημέρες – Βίντεο

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στα γραφεία του Al Jazeera στη Ραμάλα, στην Δυτική Όχθη, και επέβαλαν κλείσιμο 45 ημερών.

Watch | The moment Israeli occupation forces invaded the Al Jazeera office and closed it in Ramallah, giving a military order to close the office for 45 days. pic.twitter.com/p9l9QvX7MD — Quds News Network (@QudsNen) September 22, 2024

Όπως αναφέρει το κανάλι, «βαριά οπλισμένοι, μασκοφόροι Ισραηλινοί στρατιώτες μπήκαν στο κτίριο και παρέδωσαν την εντολή στον Walid al-Omari νωρίς την Κυριακή. Δεν έδωσαν λόγο για την απόφαση.

Israeli occupation forces storm into AlJazeera bureau in Ramallah with military order to close it for 45 days pic.twitter.com/Vs4DuKNUbJ — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) September 22, 2024

”Υπάρχει δικαστική απόφαση για το κλείσιμο του Al Jazeera για 45 ημέρες’, είπε ένας στρατιώτης στον al-Omari καθώς το Al Jazeera Arabic μετέδωσε ζωντανά τη συνομιλία.

Israeli occupation forces storm into AlJazeera bureau in Ramallah with military order to close it for 45 days pic.twitter.com/Vs4DuKNUbJ — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) September 22, 2024

‘Σας ζητώ να πάρετε όλες τις κάμερες και να φύγετε από το γραφείο αυτή τη στιγμή» είπε στρατιώτης” αναφέρει το δημοσίευμα του Al Jazeera.

قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مكتب قناة #الجزيرة برام الله وتغلقه بموجب أمر عسكري#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/EyAx3GTrt2 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 22, 2024

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος