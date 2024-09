Δε σταματάει πουθενά ο Ρονάλντο – Έφτασε τα 900 γκολ στην καριέρα του

Κανένα στατιστικό επίτευγμα που καταγράφει ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση, αλλά το νέο του ρεκόρ δεν μπορεί παρά να «ζαλίζει». Θα προλάβει άραγε να τα… χιλιάσει πριν κρεμάσει τα παπούτσια του;

Το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με κάθε είδους ρεκόρ. Όταν δε, μιλάμε για επιδόσεις που αφορούν το σκοράρισμα, ο Πορτογάλος δεν έχει αντίπαλο, με τα νούμερά του να μοιάζουν απίστευτα.

Cristiano Ronaldo was emotional after scoring his 900th goal of his career 🥹❤️ pic.twitter.com/yVfDJYS0Ih