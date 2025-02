Δασμοί ΗΠΑ: «Κατηγορηματικά αντίθετο» στους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε η Ουάσινγκτον δηλώνει το Πεκίνο

Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι είναι «κατηγορηματικά αντίθετη» στην αύξηση των αμερικανικών τελωνειακών δασμών στα προϊόντα της και κάλεσε την Ουάσινγκτον σε «διάλογο» αφού ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, μια σειρά μέτρων ως απάντηση.

«Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά της δυσαρέσκεια και είναι κατηγορηματικά αντίθετη» στα αμερικανικά μέτρα, δήλωσε ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα δεν είναι μια μονομερής αύξηση των δασμών, αλλά διάλογο και διαβουλεύσεις με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό», πρόσθεσε.

Η Κίνα, ως απάντηση στην εφαρμογή από την Ουάσινγκτον επιπλέον δασμών 10% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα, ανακοίνωσε σχέδιο να επιβάλει δασμούς έως 15% σε κάποιες αμερικανικές εισαγωγές από τις 10 Φεβρουαρίου, κάτι που δίνει χρόνο στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία.

The world on the brink of a new cold War….



China strikes Back: New tariffs up to 15% on certain US imports in Retaliation for Trump's 10% levy on Chinese goods.. pic.twitter.com/QJfYobeFKP