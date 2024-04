Δ. Αναγνωστόπουλος: Το gov.gr ξεκίνησε με 500 υπηρεσίες και σήμερα έχει 1.730 – Όνειρό μου να καταργηθούν τα έγγραφα στο Δημόσιο

Για την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα, τους μεγάλους κλάδους επαγγελμάτων μίλησαν οι καλεσμένοι στη συζήτηση «How Important is Digital Transformation for the Greek Economy», που συντόνισε ο Νίκος Χριστοδούλου, Partner, Consulting Leader της Deloitte, στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 10- 13 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

«Το 2019 μετρήσαμε, 40 εκατ. συναλλαγές πολιτών στο δημόσιο, το 2023 σχεδόν 1,5 δισ. συναλλαγές. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως έχουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών. Όμως, πέραν αυτού, το πιο σημαντικό είναι πως στις συναλλαγές αυτές, ο μεγαλύτερος αριθμός είναι όχι μέσω login πολιτών σε κάποια υπηρεσία, αλλά ανταλλαγής πληροφορίας του δημοσίου, από μια υπηρεσία στην άλλη, με διαλειτουργικότητα προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πολίτης χωρίς να προσέλθει σε κάποια υπηρεσία» σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Όπως είπε, ο πολίτης δεν χρειάζεται να αντλεί στοιχεία σε μορφή εγγράφου ή σκαναρισμένου εγγράφου για να το προσκομίσει κάπου και δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας υπάλληλος από την άλλη που θα κοιτάζει αν αυτά είναι σωστά.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος γνωστοποίησε πως το gov.gr ξεκίνησε με 500 υπηρεσίες και έχει πλέον 1.730 τώρα, ενώ το κέντρο διαλειτουργικότητας ξεκίνησε με 20 υπηρεσίες και σήμερα έχει 220. «Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το τι γλιτώνει ο πολίτης και τι γλιτώνει το δημόσιο, εκτιμήθηκε στα 270 εκατ. μέχρι το 2022 για το gov.gr, ενώ για διαλειτουργικότητα 546 εκατ. από το 2020 – 2022. Όμως, το όφελος είχε αποτιμηθεί στην πενταετία σε 1,3 δισ. ευρώ για το gov , σε 1,7 δισ. ευρώ συνολικά για τη χώρα μέσω της διαλειτουργικότητας» σημείωσε.

O κ. Αναγνωστόπουλος διεμήνυσε πως τα σημαντικά έργα χρειάζονται σημαντικό χρόνο για να υλοποιηθούν ενώ κατέληξε λέγοντας πως «προσωπικό μου όνειρο θα ήταν η κατάργηση των εγγράφων στο δημόσιο».

«Ζούμε πλέον σε έναν ψηφιακό κόσμο, δεν υπάρχει πια μετασχηματισμός. Ακόμα κι όταν επισκέπτεσαι το βενζινάδικο, ζώντας σε έναν ψηφιακό κόσμο, τι περιμένεις; Να έχεις την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, να ξέρουμε εμείς τι ζητάς, να έχεις προπαραγγείλει, να έχεις το καλύτερο δυνατό σέρβις» τόνισε από την πλευρά του ο Νίκος Γιαννακάκης, IT General Manager, Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A., Greece. Αναφερόμενος στο τι προσφέρει η Motor Oil σε όλο αυτό το ψηφιακό οικοσύστημα, τόνισε πως «προσφέρουμε τεχνογνωσία, διασφαλίζουμε την ασφάλεια,, αναπτύσσουμε όλο αυτό το οικοσύστημα, είτε αυτό είναι σταρτ απ, είτε είναι συνεργασίας MoU με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και ελκύοντας έμψυχο δυναμικό σε τεχνολογία αιχμής».

«Τα τελευταία 2-3 χρόνια η ελληνική οικονομία έκανε μεγάλα άλματα στο κομμάτι της νέας οικονομίας, αλλά ακόμα βρισκόμαστε κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης» εκτίμησε, παίρνοντας τον λόγο, ο Στράτος Μολυβιάτης, General Manager – Chief Operating Officer, NBG, Greece.

Σταχυολογώντας, ωστόσο, τις θετικές εξελίξεις τόνισε πως «στη χώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση του τζίρου των εταιρειών νέας οικονομίας, υπολογίζεται γύρω στο 1 δισ. ευρώ ετησίως η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και συνέχεια επιταχύνεται, έχει συγκλίνει η χώρα στο 5G με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν συγκλίνει οι ψηφιακές δεξιότητες των ιδιωτών με τον μ.ο της Ε.Ε, έχουν διπλασιαστεί οι επενδύσεις στο κομμάτι της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στον δείκτη ψηφιακής ωριμότητας γύρω στις 25 μονάδες βάσης, και προφανώς υπάρχουν πολύ επιτυχημένες επιδόσεις του δημόσιου τομέα μέσω του egov στο κομμάτι της ψηφιακής σύγκλισης, συν του ότι έχουν δημιουργηθεί περίπου 20.000 θέσεις εργασίας με τεχνολογικό προφίλ».

«Ποια είναι τα προβλήματα;» διερωτήθηκε, εξηγώντας πως «το κυριότερο είναι πως αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμη χαμηλή επένδυση ιδιωτική ιδίως στις μεσαίες-μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο κομμάτι της ψηφιοποίησης και της αγωγής της νέας τεχνολογίας. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις επιδόσεις των large corporates και του egov σε σχέση με την ομοιογένεια στον δημόσιο τομέα. Παρά τη μεγάλη πρόοδο, ακόμη υπάρχουν τομείς, όπως τα δικαστήρια, το Κτηματολόγιο, τα υποθηκοφυλακεία και τα εθνικά μητρώα, που δυστυχώς υστερούν. Και το τρίτο είναι πως ο ρυθμός με τον οποίο δημιουργούμε αυτό που λέμε μακροχρόνιο ψηφιακό δυναμικό η χώρα, είναι χαμηλότερος σε σχέση με τον μ.ο της Ε.Ε.».

Τη σημασία ψηφιοποίησης τόσο των παραδοσιακών κλάδων (ενέργεια, ναυτιλία, τουρισμό), όσο και των μικρών επιχειρήσεων έθιξε ο Αρίστος Δοξιάδης, Partner Big Pi Ventures, Greece. Όπως είπε, «υπάρχουν μελέτες που δείχνουν πως το κόστος του να αντιμετωπίζεις τις ανάγκες της γραφειοκρατίας του κράτους ή της εσωτερικής σου γραφειοκρατίας, είναι πολύ υψηλότερο στις μικρές επιχειρήσεις απ’ ό,τι στις μεγάλες, ανά εργαζόμενο. Δηλαδή, μια επιχείρηση με 10 υπαλλήλους σε σχέση με μία με 1.000 υπαλλήλους ανά εργαζόμενο έχει τέσσερις φορές μεγαλύτερο κόστος, που σημαίνει πως η μικρή επιχείρηση έχει μεγαλύτερα κίνητρα να ψηφιοποιηθεί».

Ο ίδιος τόνισε πως «οι νέοι κλάδοι που πρέπει και είναι εφικτό να αναπτυχθούν, πρέπει να είναι εξωστρεφείς, να πουλάνε σε όλο τον κόσμο, να μην έχουν ανάγκες σε πολύ μεγάλο αρχικό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και από τη φύση τους να έχουν αυξανόμενη παραγωγικότητα. Τέτοιοι κλάδοι είναι εκείνος των λογισμικών και οι επαγγελματικές υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση και στην ψηφιοποίηση».

