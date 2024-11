Crete ShortStay Conference: Αυξημένες κατά 31% οι κρατήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης για το καλοκαίρι του 2025 στην Κρήτη

Η αγορά της Κρήτης βρέθηκε στο επίκεντρο του Crete ShortStay Conference που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, με πλήθος ιδιοκτητών ακινήτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των εναλλακτικών καταλυμάτων, αλλά και διαχειριστών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και βιλών.

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και παρουσιάσεις των experts της παγκόσμιας αγοράς και έκαναν επαφές με εταιρείες που παρέχουν λύσεις και εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και της απόδοσης των ακινήτων τους. Σχετικά με την αγορά της Κρήτης, τα μηνύματα που μετέφεραν οι εκπρόσωποι των μεγάλων πλατφορμών, Airbnb, Booking.com και Vrbo είναι ιδιαίτερα θετικά και όπως ανέφερε ο Τάσος Ευθυμίου, υπεύθυνος Ελλάδας και Κύπρου της Booking.com, το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου, την ώρα που οι διαθέσιμες καταχωρήσεις καταλυμάτων αυξήθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 12%, σηματοδοτώντας την άνοδο της ζήτησης.

Αλλά και οι προοπτικές της αγοράς για την επόμενη χρονιά είναι ήδη πολύ καλές, με τις κρατήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για διαμονές το καλοκαίρι του 2025 να είναι 31% περισσότερες από ό,τι ήταν την ίδια εποχή πέρυσι.

Σύμφωνα με την Beyond, εταιρεία που παρέχει εργαλεία διαχείρισης εσόδων για τον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, το καλοκαίρι στην Κρήτη λειτουργούσαν πάνω από 29.000 καταλύματα στην Κρήτη, αριθμός αυξημένος κατά 21% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Κι όμως η πληρότητά τους αυξήθηκε κατά 2%, κάτι που δείχνει την πολύ ισχυρή ζήτηση. Η πληρότητα των καταλυμάτων κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών κινήθηκε πάνω από 45%, με τον Αύγουστο να φτάνει στο 54%, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, παρά την αύξηση των διαθέσιμων καταχωρήσεων στις πλατφόρμες, όπως έδειξαν τα στοιχεία της KeyData. Το 60% των κρατήσεων σε εναλλακτικά καταλύματα στην Κρήτη προέρχεται από την Booking.com, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Beyond.

Όπως επισημάνθηκε, στη βραχυχρόνια μίσθωση, ακριβώς μετά την πανδημία, η κυρίαρχη τάση ήταν το FOMO (Fear of Missing Out), με τους ταξιδιώτες να θέλουν βρεθούν παντού και να κάνουν τα πάντα. Πλέον, το JOMO (Joy of Missing Out) γίνεται η ανερχόμενη τάση καθώς τα πλήθη τουριστών σε διάφορους προορισμούς κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής ζήτησης οδηγεί πολλούς ταξιδιώτες να επιλέγουν τις άκρες της σεζόν, όπως εξήγησε ο James Cassidy, Senior Director της Vrbo. Αυτήν την τάση επιβεβαίωσαν και τα στοιχεία της KeyData, η οποία καταγράφει άνοδο κατά 15% στις πληρότητες του Μαΐου και του Ιουνίου για την Κρήτη. Οι επισκέπτες αναζητούν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής και οι άκρες της σεζόν είναι πολύ πιο συμφέρουσες, με το δεδομένο πάντα ότι στην Κρήτη, ο καλός καιρός είναι σύμμαχος. Επιπλέον, στις άκρες της σεζόν οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν και μεγαλύτερες διαμονές, μια τάση που είναι ολοένα και πιο αυξημένη. Ο Market Manager της Airbnb, Αναστάσιος Δενεδιός, εξήγησε ότι κατά το τρίτο τρίμηνο οι διαμονές διάρκειας άνω των 28 διανυκτερεύσεων αντιπροσώπευαν το 18% των κρατήσεων στην πλατφόρμα. Οι διανυκτερεύσεις μακράς διάρκειας αυξήθηκαν κατά σχεδόν 20% το τρίτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η άνοδος των μακροχρόνιων διαμονών οφείλεται επίσης στα καταλύματα που προσφέρουν μηνιαία έκπτωση, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 48% του συνόλου των καταλυμάτων στην Κρήτη.

Επιπλέον, τα οικογενειακά ταξίδια στο νησί αυξήθηκαν φέτος κατά 25% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, ένα ποσοστό που αντιπροσωπεύει περίπου το 15% των επισκεπτών της Κρήτης. Η πλειοψηφία των τουριστών που έκαναν κράτηση μέσω της Airbnb είναι από τις ΗΠΑ και από ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα. Όπως σημείωσε ο κ. Δενεδιός, οι αγορές της Ολλανδίας και της Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση για την Κρήτη.

Ένα επίκαιρο ζήτημα αυτό του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες εξετάστηκε από μία σειρά ομιλητών, μεταξύ αυτών ο γραμματέας του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων- Stama, Θεοχάρης Μιχαηλίδης, ο CEO and Founding Partner της Elxis, Γιώργος Γαβριηλίδης και ο διαχειριστής και ιδιοκτήτης του Oreo Travel Σταύρος Μπερέτης, οι οποίοι απέκρουσαν τις κατηγορίες που εξαπολύονται στη βραχυχρόνια μίσθωση ως βασική υπαίτια για το στεγαστικό πρόβλημα. Αναλύοντας το υπαρκτό αυτό πρόβλημα, κατέληξαν όλοι στο συμπέρασμα ότι τα αίτιά του εντοπίζονται στην άνοδο των τιμών του real estate και την ταυτόχρονη ύπαρξη εκατοντάδων χιλιάδων κλειστών διαμερισμάτων στις πόλεις και όχι τόσο στην ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων, που παρέχουν πρόσθετα έσοδα σε ιδιοκτήτες, ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Εξήγησαν δε ότι σε όσες πόλεις του κόσμου έχουν επιβληθεί αυστηροί περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, δεν βελτιώθηκε ούτε στο ελάχιστο το στεγαστικό πρόβλημα. Η αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Νίνα Φουντουλάκη, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει πλήρως την πρόταση της Ομοσπονδίας σύμφωνα με την οποία προβλέπονται φοροελαφρύνσεις για τη μετάβαση από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση και να μην τεθεί ως προϋπόθεση η δραστηριοποίηση στη βραχυχρόνια για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Το επόμενο ShortStay Conference προγραμματίζεται για τις 14-15 Φεβρουαρίου 2025, στην Αθήνα, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρχαίου Ελαιώνα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

