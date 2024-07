Copa America: Ποδοπατήματα και επεισόδια πριν από τον τελικό – Οπαδοί πήγαν να… τρυπώσουν από τους αεραγωγούς (Βίντεο)

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν πριν την έναρξη του τελικού του Copa America ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Κολομβία, ο οποίος άρχισε με καθυστέρηση μιας ώρας και ενός τετάρτου λόγω επεισοδίων που έγιναν έξω από το γήπεδο, όταν οπαδοί χωρίς εισιτήριο προσπάθησαν να εισέλθουν στις εξέδρες.

Ποδοπατήματα, λιποθυμίες και αρκετοί τραυματισμοί υπήρξαν στα πέριξ του γηπέδου, ενώ απίστευτες είναι οι εικόνες από βίντεο που δείχνει οπαδούς της Κολομβίας που προσπαθούν να τρυπώσουν από τους… αεραγωγούς!

❗️🇺🇲 | 🇨🇴⚔️🇦🇷 – In Miami, riots broke out at the Hard Rock Stadium as Colombian fans caused disturbances before the start of the Copa América final match between Colombia and Argentina. pic.twitter.com/JQpwdSWABy

🇦🇷🇨🇴🇺🇸🚨‼️ COPA AMERICA MADNESS BETWEEN THE FANS OF ARGENTINA AND COLOMBIA.



Fights between fans and security agents erupted before the Copa América final, as several Argentine and Colombian fans clashed with police around the Hard Rock Stadium in Miami on Sunday ahead of the… pic.twitter.com/1Bu6jBs6O3