Boeing: Μετά την προσγείωση 737-800 στο Όρεγκον των ΗΠΑ, διαπιστώθηκε πως λείπει εξωτερικό τμήμα της ατράκτου

Εξωτερικό κομμάτι της ατράκτου επιβατικού αεροσκάφους Boeing 737-800 της αμερικανικής εταιρείας United Airlines διαπιστώθηκε πως έλειπε μετά την —ασφαλή πάντως— προσγείωσή του στον προορισμό του, στο Όρεγκον.

Το αεροσκάφος αυτό της United μετέφερε 139 επιβάτες και είχε εξαμελές πλήρωμα. Το ότι έλειπε εξωτερικό τμήμα της ατράκτου διαπιστώθηκε αφού στάθμευσε σε πύλη του αερολιμένα Rogue Valley International Medford.

JUST IN: United Airlines Boeing 737 lands in Oregon after losing panel in mid-air pic.twitter.com/qlqMV5lxkb