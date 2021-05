BBC: Προς εκεχειρία στην Γάζα – Συνεδριάζει το υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ

Στο δρόμο της εκεχειρίας βρίσκεται η κυβέρνηση του Ισραήλ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το BBC από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του BBC στην Γάζα το Ισραήλ ενημέρωσε την Αίγυπτο ότι θα προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός αμέσως μετά το υπουργικό Συμβούλιο.

Sources familiar with the ceasefire talks told the BBC: “The Israeli government informed the #Egyptian side that it would accept a cease fire after the security cabinet meeting this evening.”We have do not have official confirmation from the #Israeli side.

