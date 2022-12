Αυστρία: Βρέθηκαν μετά από μία ημέρα ζωντανοί οι δύο σκιέρ που αγνοούνταν μετά από χιονοστιβάδα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των δύο σκιέρ που αγνοούνταν από χθες σε μια ελεύθερη περιοχή για σκι στην Lech/Zuers της δυτικής Αυστρίας. Όπως μετέδωσε το euronews, oι αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι βρήκαν τους δύο τελευταίους αγνοούμενους σκιέρ τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μια μεγάλη χιονοστιβάδα.

Austrian authorities have announced that they’ve found the last two missing skiers feared trapped by a major avalanche on Christmas Day. https://t.co/vSfhtfuZCC

— euronews (@euronews) December 26, 2022