Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκαν το 2025 με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα

O πλανήτης αρχίζει να υποδέχεται το 2025 με φαντασμαγορικές τελετές, πυροτεχνήματα, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση.

Το Κιριμπάτι στην Ωκεανία που είναι γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων υποδέχτηκε πρώτο το νέο έτος. Η χώρα – που προφέρεται Κιριμπάς – αποτελείται από 33 ατόλες και καταλαμβάνει μια τεράστια περιοχή στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, που εκτείνεται σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από τα ανατολικά προς τα δυτικά και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από τα βόρεια προς τα νότια.

Το Κιριμπάτι έχει διάφορες ζώνες ώρες και σταδιακά θα υποδεχθούν το νέο έτος και οι υπόλοιπες περιοχές.

2025 has just arrived!



The first places to ring in the new year are Kiribati and the Christmas Islands, which have just hit midnight!



Meanwhile, Sydney in Australia has kicked off its celebrations with the 9pm fireworks display, to give a taster of what’s to come! #SydNYE pic.twitter.com/yEUiC9YLQ2