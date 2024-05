Αύριο η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Ράφα

Το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) στη Χάγη, η ανώτατη δικαστική αρχή τουΟΗΕ, θα αποφασίσει αύριο, Παρασκευή (23/5), σχετικά με το αίτημα της Νότιας Αφρικής να διατάξει παύση της επίθεσης του Ισραήλ στη Ράφα της Γάζας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση. «Δημόσια συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας) στο Μέγαρο της Ειρήνης στη Χάγη», όπου εδρεύει το δικαστήριο, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το ICJ.

