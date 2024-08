Αποκλείστηκε με ανατροπή στο τουρνουά τένις του Σινσινάτι ο Στ. Τσιτσιπάς

Την ήττα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Σινσινάτι γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε τον Τζακ Ντρέιπερ και αποκλείστηκε με 2-1 (6-3, 4-6, 5-7).

Ο Τσιτσιπάς γνώρισε την ανατροπή και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε δεν κατάφερε να συνεχίσει την εξαιρετική επίδοση που είχε στο πρώτο σετ.

What a WINNER from Draper to beat Tsitsipas in Round 3 of Cincinnati! 😳



Stef served for the match at 5-4 in the third, but got broken to love…



Tsitsipas has lost 3 of his last 4 hard court matches 🇬🇷pic.twitter.com/0MDue5WSJ5