 Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα: Νερό, τροφή και φέρετρα μετέφεραν 20 φορτηγά – Πιέσεις ΟΗΕ και ΗΠΑ να μείνει ανοιχτή η Ράφα

Βοήθεια με το σταγονόμετρο χαρακτήρισε ο ΟΗΕ όσα μεταφέρθηκαν με 20 φορτηγά από το πέρασμα από την Αίγυπτο στη Γάζα, που άνοιξε μόλις για δύο ώρες. Παράλληλα, όμως, το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, αλλά και στο νότο και, σύμφωνα με παλαιστιανιακές πηγές, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ράφα και την Ντέιρ αλ Μπάλα.

Το ανθρωπιστικό δράμα επισκιάζει τα πρώτα σε 15 ημέρες εφόδια

Τα εφόδια δεν περιελέμβαναν καύσιμα σύμφωνα με τους όρους του Ισραήλ. Αξιοσημείωτο, σύμφωνα με το BBC είναι ότι μεταφέρθηκαν και φέρετρα.

Ο Ισραηλινός στρατός διαψεύδει ότι ζήτησε την εκκένωση νοσοκομείου και πέντε σχολείων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου έχουν βρει καταφύγιο άμαχοι. Οι εκτοπισμένοι από το βορρά σχηματίζουν τεράστιες ουρές για ελάχιστο νερό και φαγητό, στο Χαν Γιούνις.

« Μας δίνουν νερό κάθε δύο μέρες, αλλά μας φτάνει μόνο για δύο ώρες. Και δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα να αντλήσουμε νερό», αναφέρουν οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στη νότια Γάζα, ενώ περιμένουν ως και 3 ώρες στην ουρά για να λάβουν τροφή.

Eπειεσόδια ξέσπασαν στο Κάιρο καθώς χιλιάδες Αιγύπτιοι διαδήλωσαν με αίτημα να μείνει ανοιχτή η Ράφα για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Egyptians break through police lines & enter the iconic Tahrir Square in Cairo demanding the immediate opening of the Rafah border into Gaza pic.twitter.com/TOnpMaQjWQ — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 21, 2023

Μήνυμα Μπλίνκεν – Γκουτέρες

Τα φορτηγά φέρνουν ζωή, είναι η διαφορά με τον θάνατο, είπε ο Γενικός Γραμματέαςτου ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες που βρέθηκε στη Ράφα, επαναλαμβάνονταςότι πρέπει να είναι συνεχής η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν προέτρεψε επίσης “όλα τα μέρη να κρατήσουν ανοιχτό το πέρασμα της Ράφα, σύμφωνα με δήλωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

«Ήμασταν ξεκάθαροι: η Χαμάς δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην παροχή αυτής της σωτήριας βοήθειας», είπε ο Μπλίνκεν.

«Οι Παλαιστίνιοι άμαχοι δεν είναι υπεύθυνοι για τη φρικτή τρομοκρατία της Χαμάς και δεν πρέπει να υποφέρουν για τις άθλιες πράξεις της», πρόσθεσε,

Δεν έφυγε κανένας ξένος υπήκοος από τη Ράφα



Στην αιγυπτιακή μεθόριο αναμένουν άδεια διέλευσης και παλαιστίνιοι με διπλή αμερικανική υπηκοότητα ενώ ο Αντονι Μπλίνκεν επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προσπαθούν ώστε οι αμερικανοί πολίτες να μπορέσουν να φύγουν.



Την ίδια ώρα κηδεύονταν οι νεκροί από την επίθεση στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου.Δεκάδες άνθρωποι θρηνούν για τα θύματα σε μία πολυκατοικία που ισοπεδώθηκε κτη νύχτα προκαλώντας απώλειες αμάχων, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

The Israeli army continues its strikes on the Gaza Strip: Videos from social networks show the consequences of destruction pic.twitter.com/yq0wKoXj2G — Sprinter (@Sprinter99800) October 21, 2023

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χτυπήματα σε στρατηγικά κτήρια της Χαμάς, ακόμα και σε σημεία από όπου εκτοξεύονται ρουκέτες προς το Ισραήλ. Ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στα βόρεια της Γάζας όπου χιλιάδες στρατιώτες περιμένουν την εντολή της χερσαίας επιχείρησης.

Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι μέσα στη νύχτα χτύπησε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και διέταξε την εκκένωση της πόλης Κιριάτ κοντά στα σύνορα.

The IDF struck a Hezbollah post—operated by a terrorist cell— a short while ago.



In addition, a target—headed toward Israeli airspace from Lebanon—was intercepted before crossing over. pic.twitter.com/lKajXiQ7wg — Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2023

Ένας Ισραηλινός συτρατιώτης έχασε τη ζωή του από αντι-αρματικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το νότιο Λίβανο, ενώ και στην άλλη πλευρά των συνόρων, Λιβανέζοι απομακρύνονται.



Δραματική είναι η κατάσταση και στο αποκαλούμενο «τρίτο μέτωπο της Δυτικής Όχθης όπου έγιναν οι κηδείες δέκα Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε καταυλισμό προσφύγων.



Ρεπορτάζ: Κλειώ Νικολάου – Μαρία Αλεξάκη

