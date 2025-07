Αναμνηστικά και παιχνίδια από την κινηματογραφική σειρά star wars

Σε μουσείο στην Αγγλία θα εκτεθούν αναμνηστικά από την κινηματογραφική σειρά «Star Wars». Οι λάτρεις της ταινίας θα μπορούν να δουν την έκθεση «May the Toys be with You» στο μουσείο Lynn.

Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερες από 300 φιγούρες, αφίσες και παιχνίδια από την αρχική τριλογία του «Star Wars.»

Ο Ματ Φοξ, κάτοχος της συλλογής πιστεύει ότι η αξία της ανέρχεται στις 150.000 αγγλικές λίρες. Επίσης, ανέφερε ότι το πρώτο παιχνίδι «Star Wars» που είχε ποτέ θα παραμείνει πολύ ξεχωριστό. «Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, οι αφίσες ταινιών ζωγραφίζονταν ακριβώς όπως ένα κλασικό έργο τέχνης – και πραγματικά πιστεύω ότι είναι εξίσου πολύτιμες με οποιοδήποτε έργο τέχνης θα μπορούσαμε να απολαύσουμε σε ένα Μουσείο ή Γκαλερί. Θα έλεγα ότι το αγαπημένο μου είναι ο Νταρθ Βέιντερ, ο ίδιος ο Σκοτεινός Άρχοντας. Ξέρω ότι είναι κακός και δεν θα έπρεπε να το πω αυτό – αλλά είναι» είπε, σύμφωνα με το BBC. «Υπάρχει μια παλιά παροιμία που λέει ότι η δημιουργία συλλογής είναι ασθένεια και το μοίρασμα είναι η μόνη θεραπεία» συμπλήρωσε.

Η έκθεση «May The Toys Be With You» παρουσιάζει μία από τις καλύτερες συλλογές vintage παιχνιδιών «Star Wars» και πρωτότυπων αφισών κινηματογράφου στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το 1977 έως το 1985, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μουσείου.

Η έκθεση εγκαινιάζεται σήμερα 15/7 και θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Επιμέλεια: Γιούλη Νικολοπούλου

