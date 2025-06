Ανακαλύφθηκε νέος σπάνιος τύπος αίματος – Μοναδική φορέας είναι γυναίκα από τη Γουαδελούπη

Μια Γαλλίδα από τη Γουαδελούπη της Καραϊβικής έχει ταυτοποιηθεί ως ο μοναδικός γνωστός φορέας ενός νέου, εξαιρετικά σπάνιου τύπου αίματος, που έλαβε την ονομασία «Gwada αρνητικό», σύμφωνα με ανακοίνωση του Γαλλικού Οργανισμού Αιμοδοσίας (EFS). Η ανακοίνωση έγινε 15 χρόνια μετά την αρχική λήψη δείγματος αίματος από την ασθενή, η οποία υποβαλλόταν σε τυπικές εξετάσεις πριν από χειρουργική επέμβαση.

A French woman from the Caribbean island of Guadeloupe has been identified as the only known carrier of a new blood type, dubbed "Gwada negative," France's blood supply agency has announced.