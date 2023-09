American Bully XL: Γιατί εξετάζεται η απαγόρευσή τους στην Βρετανία – Τι ισχύει για την Ελλάδα

Ο θάνατος ενός 52χρονου Βρετανού από επίθεση σκύλου της φυλής American Bully XL έχει ανοίξει συζητήσεις στην Βρετανία για απαγόρευση της ράτσας βάσει του νόμου περί επικίνδυνων σκύλων. «Κίνδυνος για τις κοινότητές μας», χαρακτήρισε τα σκυλιά American Bully XL ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, τονίζοντας την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την απαγόρευση της φυλής «ώστε να μπορέσουμε να τερματίσουμε αυτές τις βίαιες επιθέσεις και να κρατήσουμε τους ανθρώπους ασφαλείς».

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.



I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ