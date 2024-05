Aϊτή: Ο Γκάρι Κονίλ νέος μεταβατικός πρωθυπουργός μετά από απόφαση του προεδρικού συμβουλίου

Το προεδρικό συμβούλιο μετάβασης στην Αϊτή επέλεξε χθες Τρίτη να ονομάσει τον Γκάρι Κονίλ νέο μεταβατικό πρωθυπουργό, γνωστοποίησαν μέλη του, καθώς το φτωχότερο κράτος της Καραϊβικής παραμένει βυθισμένο σε πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, ασφαλείας και ανθρωπιστική.

