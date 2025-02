Αφρικανική Ένωση: Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως» – Ο λιμός πλήττει 5 επαρχίες

Ο πόλεμος που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023 στο Σουδάν έχει προκαλέσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», με εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά να πάσχουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό, κατήγγειλε σήμερα η Αφρικανική Ένωση.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ /RSF) υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό και του στρατού υπό τον Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό περισσότερων από 12 εκατομμυρίων.

A million people have fled war in Sudan, arriving in #SouthSudan only to face hunger. @WFP Assistant Executive Director @RaniabtBakhita met Khamisa and her daughter Marcella, who, like so many others, rely on life-saving support.



