Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν νέα κυβέρνηση

Οι Ταλιμπάν ανακοινώνουν κυβέρνηση στο Αφγανιστάν. Επικεφαλής της ένα από τα αρχικά στελέχη των Ταλιμπάν και υπουργός Εσωτερικών πρόσωπο που βρίσκεται στις λίστες των καταζητούμενων του FBI.

Taliban announce government for Afghanistan, led by one of their founders, with an FBI-wanted militant as interior

minister https://t.co/njuZL3LRK3

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 7, 2021