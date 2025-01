Αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ: Όλοι οι επιβαίνoντες νεκροί – Δύσκολη και χρονοβόρα η ανάσυρση των σωμάτων

Μετά την αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ, έχουν ανασυρθεί έως τώρα 28 πτώματα. Τα 27 είναι από το αεροπλάνο και το ένα από το ελικόπτερο. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί.

Η επιχείρηση πλέον έχει κηρυχθεί από διάσωσης σε ανάσυρσης, γιατί επίσημα οι Αρχές λένε πως δεν υπάρχουν επιζώντες.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι είπε πως δεν υπήρχε κανένα σφάλμα στην επικοινωνία μεταξύ πύργου ελέγχου και των δύο αεροσκαφών και ότι το ελικόπτερο γνώριζε ότι υπήρχε αεροπλάνο. Παράλληλα άφησε αιχμές για τα μέτρα ασφαλείας.

Επικαιροποιήθηκε και ο αριθμός των αθλητών που ήταν μέσα στο αεροσκάφος (15 Ρώσοι και Αμερικανοί του καλλιτεχνικού πατινάζ).

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ενεργούν οι διασώστες είναι εξαιρετικά δύσκολες, γιατί ο ποταμός Ποτόμακ είναι παγωμένος, με κάτω από ένα βαθμό θερμοκρασία και θα πάρει αρκετό καιρό μέχρι να ανασυρθούν τα σώματα και τα συντρίμμια των αεροσκαφών.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε επίσημη δήλωση ότι είχε «ενημερωθεί πλήρως» και είπε για τα θύματα, «ο Θεός να ευλογεί τις ψυχές τους».

Όμως, λιγότερο από τέσσερις ώρες μετά την καταστροφή -και ενώ άλλοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι περίμεναν να ξεδιπλωθούν οι έρευνες- επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ασκήσει κριτική στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

«Το αεροπλάνο βρισκόταν σε μια τέλεια και συνηθισμένη γραμμή προσέγγισης προς το αεροδρόμιο. Το ελικόπτερο πήγαινε κατευθείαν στο αεροπλάνο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μια καθαρή νύχτα, τα φώτα στο αεροπλάνο έλαμπαν», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Γιατί δεν ανέβηκε ή δεν κατέβηκε το ελικόπτερο ή δεν γύρισε. Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν είπε στο ελικόπτερο τι να κάνει αντί να ρωτήσει αν είδαν το αεροπλάνο. Αυτή είναι μια κακή κατάσταση που φαίνεται ότι έπρεπε να είχε αποτραπεί» πρόσθεσε.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας διέταξε την απαγόρευση πτήσεων όλων των αεροπλάνων στο Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον και το αεροδρόμιο δεν επρόκειτο να ανοίξει ξανά μέχρι τις 11:00 π.μ. (16:00 GMT) την Πέμπτη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της American Airlines εξέδωσε μια δήλωση μέσω βίντεο στην οποία εξέφρασε «βαθιά θλίψη», ενώ ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ από το Κάνσας χαρακτήρισε τη σύγκρουση «τίποτα λιγότερο από εφιάλτη».

This does not look like an accident to me. The helicopter appears to fly horizontally directly into the plane. There does not appear to be any vertical movement by the helicopter. #AmericanAirlines #Blackhawk #planecrash pic.twitter.com/4kzZsMeT2N