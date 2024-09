Μεγάλη επιχείρηση στο Μόναχο: Ένας νεκρός από αστυνομικά πυρά κοντά σε Μουσείο και το Ισραηλινό προξενείο

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο του Μονάχου, κοντά στο προξενείο του Ισραήλ. Η αστυνομία πυροβόλησε έναν ύποπτο, ο οποίος και πέθανε λίγη ώρα μετά. Σύμφωνα με τις Αρχές ο άνδρας έφερε μακρύκανο όπλο και πυροβόλησε προηγουμένως εναντίον τους, έξω από το Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό, στο κέντρο του Μονάχου. Η αστυνομική παρουσία είναι μεγάλη στην πόλη με την αστυνομία να καθησυχάζει τους πολίτες ότι στο περιστατικό δεν φαίνεται να εμπλέκεται άλλο άτομο.

🚨 BREAKING: SUSPECT SHOT NEAR ISRAELI CONSULATE IN MUNICH



Police shot a suspect after gunfire erupted near Munich’s Israeli Consulate and Nazi Documentation Centre.



Police shot a suspect after gunfire erupted near Munich's Israeli Consulate and Nazi Documentation Centre.

A large-scale operation is underway, with no update on the suspect's condition.