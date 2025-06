Χίος: Εικόνες καταστροφής και μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις για 3η μέρα

Εφιαλτική είναι η κατάσταση στη Χίο με τα πύρινα μέτωπα να καίνε για τρίτη ημέρα καθώς άνεμοι έξι μποφόρ προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Πυροσβέστες και κάτοικοι αγωνίζονται να γλυτώσουν τη ζωή τους, τους οικισμούς αλλά και την παραγωγή της μαστίχας. Οι δυσκολότερες εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος Συκούσης και Λιθί με τις φλόγες να φτάνουν μία ανάσα από τα σπίτια.

Το απόγευμα η κρίσιμη μάχη για τις δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο νησί για τρίτη μέρα είναι στην περιοχή του Κοντύλοφου, όπου κατέβηκε το πύρινο μέτωπο από τον Άγιο Γεώργιο Συκούσης. Στόχος, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θοδωρής Πυλιώτης, είναι να μην περάσουν οι φλόγες στην «καρδιά» των Μαστιχοχωρίων, με κίνδυνο να προχωρήσει στη συνέχεια προς την Καλαμωτή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή τριών ελικοπτέρων που επιχειρούν στο σημείο, δίνουν τη μεγάλη μάχη ώστε να ανακόψουν τη φωτιά και να σβήσει.

Στο νησί παραμένουν πάνω από 450 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν αγώνα να αποτρέψουν αναζωπυρώσεις στις διάσπαρτες εστίες που υπάρχουν στο νησί.

Το έργο της κατάσβεσης, ωστόσο, δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί, το οποίο θα βρίσκεται και αύριο στο “κίτρινο” σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο νησί πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, με πιθανότητα μικρής εξασθένισης το βράδυ. Όμως, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, μέχρι και την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι βόρειοι άνεμοι θα επιμένουν με ένταση 5 μποφόρ και περαιτέρω ενίσχυση το Σαββατοκύριακο. Προ των πυλών είναι και ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, χωρίς ακρότητες. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές (Λακωνία, Αργολίδα, Σέρρες, Θεσσαλία, Αγρίνιο), ο υδράργυρος θα δείξει 40 βαθμούς. Ο καύσωνας κορυφώνεται την Παρασκευή με 41 πιθανώς και 42 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο θα υποχωρήσει. Όχι, όμως και ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, καθώς θα πνέουν πολύ ισχυροί βορειάδες στο Αιγαίο, κάτι που απαιτεί μεγάλη προσοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχουν καεί πάνω από 60.000 στρέμματα.

Όπως περιέγραψε ο απεσταλμένος της ΕΡΤ Γιώργος Κοβός, η Αγία Μαρίνα, οι Καρυές, ο Κοφινάς, είναι στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την πύρινη λαίλαπα. Ζημιές έχουν γίνει σε καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, υποδομές. Το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης καταστροφών Copernicus κατέγραψε την εικόνα της καταστροφής.

🔥 #EMSR806 – Wildfires on #Chios Island 🇬🇷



The Greek island has declared a state of emergency after major wildfires broke out. Our #MappingTeam spotted 28 active fires across a front of 0.9 km, and a total burnt area of 2,221.5 ha in the #AOI.



🔗 https://t.co/OdjhLAtIfO pic.twitter.com/hR3sjqJDy1