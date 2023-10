Η τεχνητή νοημοσύνη ξεκλειδώνει τις δυνατότητες του ελαιόλαδου στη μάχη κατά του Alzheimer

Μια πρόσφατη μελέτη, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ και πιο συγκεκριμένα της ομάδας του Καθηγητή Νικόλαου Θωμαΐδη, με διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού (Imperial College London, Yale, Temple University) χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence, AI) για να αποκαλύψει τις αξιοσημείωτες δυνατότητες του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην καταπολέμηση της νόσου του Alzheimer.

Οι ερευνητές συνδύασαν την τεχνολογία AI, τη χημεία και omics προσεγγίσεις για να εντοπίσουν συγκεκριμένες βιοδραστικές ενώσεις στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που συμβάλλουν σημαντικά στη θεραπεία και την πρόληψη του Alzheimer.

Στηριζόμενοι σε προηγούμενες μελέτες για τη συσχέτιση της μεσογειακής διατροφής πλούσια σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με το μειωμένο κίνδυνο άνοιας και γνωστικής έκπτωσης, οι ερευνητές αξιοποίησαν τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για να αποκαλύψουν τα μυστικά πίσω από τις θεραπευτικές δυνατότητες του έξτρα παρθένου ελαιολάδου για την καταπολέμηση της νόσου του Alzheimer. Η μελέτη χρησιμοποίησε μηχανική μάθηση και νευρωνικά δίκτυα για να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι βιοδραστικές ενώσεις που απαντώνται στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αλληλεπιδρούν με τα πολύπλοκα μονοπάτια που εμπλέκονται στη νόσο Alzheimer.

Τα ευρήματα κατέδειξαν δέκα φυτοχημικές ουσίες που απαντώνται στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και έχουν την υψηλότερη πιθανότητα να επηρεάσουν τα πρωτεϊνικά μονοπάτια που σχετίζονται με τη νόσο. Ενώσεις όπως η κερσετίνη (quercetin), η γενιστεΐνη (genistein), η λουτεολίνη (luteolin) και η καμφερόλη (kaempferol) παρουσίασαν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα στην παθογένεση της νόσου.

Το άρθρο με τίτλο “Alzheimer’s disease: using gene/protein network machine learning for molecule discovery in olive oil” δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Human Genomics (https://doi.org/10.1186/s40246-023-00503-6)

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο καθηγητής κ. Νικόλαος Θωμαΐδης αναφέρει: “Με μεγάλη χαρά δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνεργασίας μας σαν Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΕΚΠΑ με τα διεθνούς φήμης Πανεπιστήμια Yale, Imperial College London και Temple University, πάνω στις αξιοσημείωτες δυνατότητες του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην καταπολέμηση της νόσου του Alzheimer. Η ερευνητική δράση αυτή ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης των ιδιαίτερων φυτοχημικών ουσιών που εμπεριέχονται στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με την νόσο, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες αιχμής αλλά και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τη διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας. Συγχαρητήρια σε όλους!”

Πηγή: ΕΚΠΑ

