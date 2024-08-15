Βόλος: Συνελήφθησαν με 130 κιλά κεταμίνη και MDMA Ολλανδοί και Ισραηλινοί σε μπλόκο στην Αγριά

Περισσότερα από 2,5 εκ. ευρώ το παράνομο κέρδος από τη διακίνηση

Ραντεβού στο Πήλιο με τα τροχόσπιτά τους έδωσαν τα μέλη σπείρας διακινητών ναρκωτικών ουσιών, κουβαλώντας 130 κιλά κεταμίνη και MDMA.

Από την Ολλανδία ξεκίνησαν τέσσερις Ουκρανοί, τρεις άντρες και μια γυναίκα (που φέρεται να μην γνώριζε για το εμπόριο ναρκωτικών), μόνιμοι κάτοικοι Ολλανδίας και στάθμευσαν στην ευρύτερη περιοχή των Καλών Νερών, ως τουρίστες με δυο τροχόσπιτα. Οι υποψήφιοι πελάτες τους ήταν 4 Ισραηλινοί -τρεις άντρες και μια γυναίκα που ήρθαν στο Βόλο για να παραλάβουν το “εμπόρευμα” και να γυρίσουν πίσω, για να διοχετεύσουν τα ναρκωτικά σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Οι Ισραηλινοί ήταν υπό παρακολούθηση από τις εκεί υπηρεσίες, που έδωσαν σήμα στην Ευρώπη και σε μπλόκο στην Αγριά συνελήφθησαν με 30 κιλά ναρκωτικά. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών στην έρευνα που έκαναν στα τροχόσπιτα των Ολλανδών βρήκαν τα υπόλοιπα μπιτόνια των 50 λίτρων που περιείχαν 100 κιλά κεταμίνη.

Η σύλληψή τους έγινε τη Δευτέρα το βράδυ και χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, συνοδεία δικηγόρων όπου ζήτησαν τριήμερη προθεσμία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με Ισραηλινές Αρχές, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, μεταφορά και εισαγωγή και απόκρυψη στην ελληνική επικράτεια ναρκωτικών ουσιών, και στην περαιτέρω μεταφόρτωσή τους σε πλωτά σκάφη με προορισμό το Ισραήλ.

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Αυγούστου έως πρωινές ώρες της Τρίτης 13 Αυγούστου 2024 σε περιοχή του Βόλου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, συνελήφθησαν συνολικά -8- μέλη της οργάνωσης.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη είχαν συστήσει πολυμελή εγκληματική οργάνωση, με διαρκή και δομημένη δράση και διακριτούς ρόλους, και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την αποκόμιση μεγάλου ύψους χρηματικών ποσών.

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, τις οποίες απέκρυπταν σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, με σκοπό να τις μεταφέρουν και εισάγουν εντός της ελληνικής επικράτειας. Στη συνέχεια, οι ναρκωτικές ουσίες μεταφορτώνονταν σε πλωτό σκάφος, εντός μπιτονιών, με τελικό προορισμό το Ισραήλ.

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος των μελών της οργάνωσης ως εξής:

44χρονος, αρχηγικό μέλος, είχε αναλάβει τον συντονισμό-σχεδιασμό της παράνομης δράσης, τη στρατολόγηση μελών, την ανεύρεση ναρκωτικών και τη μεταφορά και παράδοσή τους στο Ισραήλ,

-3- μέλη (34, 35 και 39 ετών), ήταν επιφορτισμένοι με την παραλαβή των ναρκωτικών στην Ελλάδα και το συντονισμό της μεταφοράς τους στο Ισραήλ, την ενοικίαση πλωτού σκάφους και την απόκρυψη των ουσιών σε αυτό,

-4- μέλη (37, 38, 38 και 39 ετών), είχαν αναλάβει την παραλαβή των ναρκωτικών στο εξωτερικό και την εισαγωγή τους στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας, με τροχόσπιτα, εντός των οποίων τις απέκρυπταν,

άγνωστα μέλη, πλήρωμα ιστιοπλοϊκού σκάφους, ήταν επιφορτισμένα με την παραλαβή των ναρκωτικών στην Ελλάδα και τη δια θαλάσσης μεταφορά αυτών στο Ισραήλ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-53- κιλά και -240- γραμμ. ναρκωτικής ουσίας MDMA,

-50- κιλά και -250- γραμμ. κεταμίνης,

-7- γραμμ. κάνναβης,

-2.450- ευρώ,

-3.460- σεκέλ Ισραήλ,

όχημα,

-2- τροχόσπιτα,

-13- κινητά και

-14- μπιτόνια.

Το παράνομο οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική υποδομή, τη συνεχή δράση και τη γεωγραφική εξάπλωσή της, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα -2.500.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των υπόλοιπων μελών συνεχίζονται.

