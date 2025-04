Σε Λουτράκι και Χανιά το δεύτερο και τρίτο μέρος του φετινού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

Σε Λουτράκι Κορινθίας και Χανιά θα «παιχθεί» φέτος το δεύτερο και τρίτο μέρος του Φεστιβάλ Αρχαίου δράματος Αποσπασματικών κειμένων, με την «αυλαία» του να ανοίγει στις 6 Μαΐου στον συνεδριακό χώρο Αλεξάνδρειο στο Λουτράκι καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου με την ανακοίνωση των έργων Αρχέλαος και Σθενέβοια του Ευριπίδη από την θεατρική ομάδα του ΣΑΕΚ Κορίνθου, και να συνεχίζεται στις 11 Μαΐου στα Χανιά με την ανασύνθεση της τραγωδίας του Ευριπίδη Κρήτες.

Η δράση ξεκίνησε το 2023 με το πρώτο διεθνές συνέδριο στους Δελφούς και το Ίδρυμα Θεοχαράκη, καθώς και στους αρχαιολογικούς χώρους Μυκηνών (ο Τάφος του Ατρέα) και Αρχαίο Θέατρο Δελφών, που παρουσιάστηκαν τα έργα Σενέκα Θυέστης, Ευριπίδη Βελλερεφόντης, Κρεσφόντης και μελοποιημένα ποιήματα της Σαπφούς, όπως ανακαλύφθηκαν αποσπασματικά στις αιγυπτιακές νεκροπόλεις.

Η θεματική του φετινού φεστιβάλ αφορά την επιρροή των αποσπασματικών κειμένων στην δημοτική παράδοση και το λαϊκό θέατρο, δια μέσου των αιώνων.

Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουν οι Δρ. Ελευθερία-Έρη Γεωργακάκη (καθ. Θεατρικών σπουδών Φιλοσοφικής Αθηνών) Αναφορά στον Ευριπίδη, ο Ανδρέας Ζούλας (συγγραφέας-μεταφραστής) Ευριπίδης: Το κωμικό στοιχείο στα δράματά του, ο Χρήστος Στανίσης (συγγραφέας-σκηνοθέτης): Η Θυσία της Ιφιγένειας στη λαϊκή παράδοση, ενώ ο Ηλίας Μαλανδρής θα προλογίσει τα αποσπασματικά κείμενα Αρχέλαος, Μελανίππη Σοφή και Δεσμώτης και Σθενέβοια του Ευριπίδη που θα παρουσιαστούν από την ομάδα ΣΑΕΚ Κορίνθου σε σκηνοθεσία Ξένιας Φερεντίνου. Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί: Κοσμάς Δαλακλής, Κλεοπάτρα Δεβετζοπούλου, Χαραλαμπία Θεοδώρου, Τάκης Ανούσης, Αλέκος Πνευματικός, Ελένη Πνευματικού. Με το τέλος του συνεδρίου και της παρουσίασης των αποσπασμάτων ο καθ. Χρήστος Στανίσης θα παρουσιάσει την διασκευή του έργου του Ευριπίδη Ιφιγένεια εν Αυλίδι, για θέατρο σκιών.

Στο τρίτο μέρος στα Χανιά της Κρήτης θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση η τραγωδία του Ευριπίδη Κρήτες σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά τραγούδια που εμπνεύστηκαν από την συγκεκριμένη τραγωδία άνα τους αιώνες κι έχουν διαδοθεί μέσω της προφορικής παράδοσης στο δημοτικό τραγούδι και τα λυρικά άσματα. Όμηρος, Ριανός ο Κρης, Υβρίος ο Κρης και Αθηναίου Δειπνοσοφιστές. Στο τρίτο μέρος θα συμμετέχουν οι Ειρήνη Δερέμπεη, Κάρολος Κουκλάκης και Ζαχαρίας Σπυριδάκης, ενώ την εισήγηση θα κάνει η Άννα Μαχαιριανάκη. Τα κείμενα έχουν μεταφράσει οι : Δημήτρης Μαρωνίτης, Στέφανος Ξανθουδίδης, Γιάννης Λιγνάδης και Μίνως Κοκολάκης.

Το τέταρτο και τελευταίο μέρος του φετινού φεστιβάλ θα κλείσει με την ανασύνθεση της τραγωδίας του Ευριπίδη Ερεχθεύς που θα παιχτεί τους καλοκαιρικούς μήνες σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους στην Αττική.

Να σημειωθεί ότι στα συνέδρια παίρνουν μέρος διεθνείς προσωπικότητες της πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και ηθοποιοί, μουσικοί, σκηνοθέτες και εικαστικοί που καταθέτουν τις απόψεις, τις μελέτες και την οπτική τους απέναντι σε αυτό το εν πολλοίς άγνωστο πρωτογενές υλικό, που μας έρχεται κατ’ ευθείαν από τα βάθη της ιστορίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα συνέδρια μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει οι: Dr. Gonda Van Steen Koraes Chair and Director, Centre for Hellenic Studies Department of Classics King’s College London Angelo Meriani Professore ordinario di Lingua e Letteratura greca Dipartimento di Studi umanistici Università di Salerno Χριστόφορος Χριστοφής Σκηνοθέτης, Συγγραφέας Νίκος Ξανθούλης Συνθέτης – Λυριστής, Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και Αντεπιστέλλον Μέλος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής James Diggle τ. Καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και μέλος (Fellow) του Κολεγίου Κουίνς Peter Parsons Καθηγητής Ελληνικής λογοτεχνίας του Oxford University Ανδρέας Μιχαλόπουλος Καθηγητής Λατινικής λογοτεχνίας ΕΚΠΑ Dirk Obbing Παπυρολόγος, τ. Καθηγητής Παπυρολογίας και Ελληνικής Λογοτεχνίας στη Σχολή Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Γιάννη Λιγνάδης Φιλόλογος – Συγγραφέας Κωνσταντίνος Μπούρας Μεταφραστής – Συγγραφέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ Φώτης Παπαθανασίου Καθηγητής Ιατρός, Μεταφραστής, Ερευνητής Χριστόφορος Χριστοφής -Σκηνοθέτης μεταφραστής. Γιάννης Γρηγοράκης- Θεατρολόγος Ουρανία Παπακωνσταντοπούλου-μεταφράστρια λατινικών κειμένων.

Επιμελητές Συνεδρίων:

Άννα Μαυρολέων (καθ. Θεατρολογίας Παν. Πελοποννήσου)

Ηλίας Μαλανδρής (Θεατρολόγος-σκηνοθέτης)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

