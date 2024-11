Είκοσι μία δωρεάν διαδικτυακές προβολές από το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Το 10Ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ανθολογεί ορισμένες από τις καλύτερες ταινίες του προγράμματός του, καθώς και το σύνολο των ταινιών μικρού μήκους του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Καλαμάτας, παρέχοντας τη δυνατότητα δωρεάν θέασής τους στο κοινό, όπου κι αν αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες μέχρι και τα μεσάνυχτα της Τρίτης 3/12.

Ταινίες από το Πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Εγγραφείτε στο site για να παρακολουθήσετε τις ταινίες https://peloponnisosdocfestival.com/



Abel Azcona: The Triggering Artist, του Karlos Alastruey

Ο Abel Azcona απέκτησε διεθνή φήμη ως αποτέλεσμα μιας σειράς παραστάσεων, οι οποίες έχουν προκαλέσει τεράστια διαμάχη, εγείροντας έναν προβληματισμό πάνω σε κοινωνικές, πολιτικές, και ιδεολογικές προκλήσεις του δυτικού κόσμου.

ARI – A Story of Love and Life, των Ricard Mamblona, Ariadna Relea

Η Αριάννα Μπενεντέ, γνωστή ως Άρι, διαγνώστηκε με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία στην ηλικία των 13 ετών. Μαζί με τη μητέρα της και μια ομάδα επαγγελματιών υγείας, ξεκίνησαν μια κούρσα ενάντια στο χρόνο για να πρωτοπορήσουν στις πρώτες κλινικές δοκιμές της θεραπείας CAR-T, μια καινοτόμα θεραπεία που τροποποιεί τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος για να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τα καρκινικά κύτταρα. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία της μάχης μιας μητέρας και μιας κόρης για να φέρουν νέα ελπίδα σε ασθενείς όπως η Άρι, που είχαν εξαντλήσει όλες τις θεραπευτικές επιλογές και είχαν ελάχιστη ελπίδα. Η Άρι δεν έχασε ποτέ το πνεύμα της ή την ελπίδα της να το καταφέρει αυτό. Στο δρόμο, πολλοί άνθρωποι την υποστήριξαν, η κοινωνία ανταποκρίθηκε και όλα αυτά συνέβαλαν στη κινητοποίηση επαγγελματιών και ερευνητών για να κάνουν το όνειρο της Άρι πραγματικότητα – σώζοντας ζωές με αυτή τη νέα θεραπεία.

Baghdad on fire, του Karrar Al-Azzawi

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Τίμπα, μιας νεαρής Ιρακινής που εμπλέκεται στις διαδηλώσεις του 2019 στο Ιράκ. Η Τίμπα, μαζί με τους φίλους της, αγωνίζεται για ελευθερία και δημοκρατία σε μια χώρα ταραγμένη από πολέμους και διαφθορά. Η ταινία παρουσιάζει την προσωπική της μεταμόρφωση από ένα θύμα σε μια ηγέτιδα, καθώς αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως ο αναγκαστικός γάμος και η κοινωνική πίεση.



Beyond the river, του Endre Dávid

Κοντά σε ένα χωριό της Τρανσυλβανίας στην κεντρική Ρουμανία ζει μια κοινότητα Ρομά. Ένα ποτάμι χωρίζει τη ζωή τους από τον υπόλοιπο κόσμο. Περνάνε τις μέρες επιβιώνοντας. Το Beyond the River είναι μια ταινία που διαδραματίζεται σε ένα μικρό, ήσυχο μέρος της Κεντρικής Ρουμανίας, κοντά σε ένα χωριό στην Τρανσυλβανία. Εδώ, μια κοινότητα Ρομά ζει αρκετά διαφορετικά από τους άλλους. Ένα ποτάμι ρέει κοντά, κάνοντάς τους να αισθάνονται διαχωρισμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Η ταινία δείχνει πώς ζουν καθημερινά οι άνθρωποι αυτής της κοινότητας, εστιάζοντας στις προσπάθειές τους να τα βγάλουν πέρα και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον. Η ζωή εδώ δεν είναι εύκολη και μεγάλο μέρος του χρόνου τους ξοδεύεται στο να ανακαλύψουν νέους τρόπους επιβίωσης και να φροντίσουν τις οικογένειές τους. Παρά τις προκλήσεις, η κοινότητα είναι γεμάτη ζωή και ιστορίες αντοχής. Μέσα από αυτή την ταινία, οι θεατές θα δουν τις χαρές και τους αγώνες της κοινότητας των Ρομά. Μοιράζεται τις έντονες ιστορίες για το πώς αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθημερινές προκλήσεις και διατηρούν ζωντανό τον πολιτισμό και το πνεύμα τους.

Dear Jackie, του Henri Pardo

Ένα κινηματογραφικό γράμμα στον θρύλο του μπέιζμπολ Τζάκι Ρόμπινσον, ο οποίος έσπασε τα φυλετικά φράγματα. Η ταινία εξερευνά τον μύθο μιας μετα-φυλετικής κοινωνίας μέσα από την οπτική της μαύρης κοινότητας του Μόντρεαλ, αποκαλύπτοντας τη διαρκή κληρονομιά του ρατσισμού παρά τη μια ιστορική στιγμή ελπίδας.

Flickering Lights, των Anupama Srinivasan, Anirban Dutta

Σε ένα απόμακρο χωριό στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Μιανμάρ, εβδομήντα χρόνια μετά την ανεξαρτησία της Ινδίας, διαδίδονται τα νέα ότι μπορεί πλέον να φτάσει ο ηλεκτρισμός. Οι κάτοικοι, όμως, είναι σκεπτικοί αφού τους έχουν απογοητευτεί πολλές φορές στο παρελθόν. Μια γυναίκα ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον για την οικογένειά της. Ένας αιωνόβιος άντρας ονειρεύται την κυριαρχία του λαού του. Η ζωή βρίσκεται ανάμεσα στην ελπίδα και τη ματαίωση, τον ιδεαλισμό και τον πραγματισμό καθώς το χωριό περιμένει την αλλαγή.

I’m Just Here for the Riot, των Kathleen Jayme, Asia Youngman

Ένα ντοκιμαντέρ για τη μαζική υστερία και τις δραματικές συνέπειες της εξέγερσης του “Stanley Cup” στο Βανκούβερ το 2011. Μέσα από αποκαλυπτικό αρχειακό υλικό οι θεατές γίνονται μάρτυρες σκηνών παραφροσύνης και αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε βασικούς χαρακτήρες που Βίωσαν εκείνη τη νύχτα. Η ταινία διηγείται την απερίγραπτη ιστορία της πρώτης εξέγερσης μέσω “smartphone” στον κόσμο. Μία δεκαετία μετά τη νύχτα που συγκλόνισε τον κόσμο, “Το Παιχνίδι 7” αποκαλύπτει πώς αυτό ήταν ένα προανάκρουσμα της ψυχολογίας της μάζας των κοινωνικών μέσων, την οποία προσπαθούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε σήμερα.

KAUGERE: A Place Where Nobody Enters, του Stephen Dupont

Ένα κινηματογραφικό πορτρέτο ενός απομονωμένου οικισμού στην Παπούα Νέα Γουινέα, όπου η βία και η φτώχεια κυριαρχούν. Μέσα από την ιστορία ενός πρώην παίκτη ράγκμπι και της οικογένειάς του, η ταινία εξερευνά θέματα όπως η ταυτότητα, η κληρονομιά και η επιβίωση. Με αισθητική που αποτυπώνει την ομορφιά και τη σκληρότητα του τοπίου, η ταινία προσφέρει μια μοναδική ματιά σε μια κοινότητα που αγωνίζεται να βρει το δρόμο της.

La malavita, του Paolo Colangeli

Ο Σάσα Στριάνο, ένας πρώην μαφιόζος και ηθοποιός, επιστρέφει στη Νάπολη για να σκηνοθετήσει τον «Μάκβεθ» σε νεαπολιτάνικη διάλεκτο. Αναζητώντας ηθοποιούς στους δρόμους της πόλης, συναντά νεαρούς ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει μέσα στον κόσμο του εγκλήματος. Μέσα από τις πρόβες και τις συζητήσεις, αναδεικνύεται η σύνδεση μεταξύ της τραγωδίας του Σαίξπηρ και της σύγχρονης πραγματικότητας της Νάπολης, όπου νεαροί άνθρωποι παλεύουν για επιβίωση και αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον.

Life is not a competition, but I am winning, της Julia Fuhr Mann

Σχεδόν κανένα άλλο μέρος της κοινωνίας δεν είναι τόσο έντονα διαχωρισμένο σε σχέση με το φύλο, όσο ο κόσμος των σπορ. Σε ένα μείγμα μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και αρχειακού υλικού, η ταινία ερευνά τη queer-φεμινιστική προοπτική στα ολυμπιακά αθλήματα του τρεξίματος. Η ταινία οραματίζεται έναν κόσμο πέρα από τις στερεοτυπικές κατηγορίες φύλου.

Little Baluches, της Raya Nasiri

Στη Σιραμπάντ, μια γειτονιά στα περίχωρα της πόλης Ζαχεντάν στις επαρχίες Σιστάν και Μπαλουχιστάν στο Ιράν, οι άνθρωποι δεν παύουν να ελπίζουν για ένα καλύτερο μέλλον, ακόμη κι αν συχνά το στερούνται. Η ταινία αυτή, προσπαθεί να παρουσιάσει εκείνα τα παιδιά των οποίων η καρδιά χτυπάει με την ελπίδα για ένα λαμπρότερο μέλλον…

Manifesto, της Angie Vinchito

Ενα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε βίντεο που βρέθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τραβήχτηκαν από Ρώσους έφηβους που τρέχουν για να ξεφύγουν από ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία. Μαθητές καταγράφουν κρυφά εικόνες βίαιων καθηγητών να λένε στους μαθητές ότι μια γυναίκα πρέπει να κάνει σεξ με τον άντρα της όποτε εκείνος το θέλει, ενώ τους αποκαλούν ηλίθιους και τους χτυπούν. Μια μαθήτρια που διαφωνεί δέχεται απειλές. Το κινητό τηλέφωνο λειτουργεί ως μια ασπίδα ανάμεσα στους νέους και αυτόν τον βίαιο κόσμο, μετατρέποντάς τους σε παρατηρητές αλλά και σε κατήγορους. Το “Manifesto” είναι ένα ζοφερό κινηματογραφικό παλίμψηστο, διαρκώς ανατριχιαστικό, που κορυφώνεται με ένα φρικαλέο τέλος.

Searching for Rodakis, του Kerem Soyyilmaz

Η ανακάλυψη μιας ελληνικής επιτύμβιας στήλης σε ένα παλιό σπίτι στην Τουρκία πυροδοτεί μια αναζήτηση για την ιστορία της γυναίκας που αναγράφεται σε αυτήν. Η έρευνα οδηγεί σε μια διαδρομή στο παρελθόν, ανακαλύπτοντας ιστορίες, μνήμες και συνδέσεις χαμένες στον χρόνο.

Seize The Summit, των Arwa Jabiri Damon & Binnur Karaevli

4 νεαροί, ξένοι μεταξύ τους, όλοι πρόσφυγες πολέμου, ενώνονται αποδεχόμενοι την πρόκληση της κορυφής του όρους Κιλιμάντζαρο, μιας από τις επτά κορυφές και της υψηλότερης κορυφής της Αφρικής. Έχουν συγκεντρωθεί από τη φιλανθρωπική οργάνωση INARA για να ρίξουν φως στις επιπτώσεις του πολέμου στα παιδιά. Το βουνό μας μαθαίνει, συχνά όχι αυτό που νομίζουμε ή περιμένουμε. Δεν θα φτάσουν όλοι στην κορυφή, και κάποιοι θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν προσωπικούς δαίμονες. Πρόκειται για μια ιστορία σωματικής και συναισθηματικής περιπέτειας, ένα τρενάκι στο λούνα παρκ της ζωής.

Silent Beauty, της Jasmín Mara López

Η ταινία ακολουθεί την προσωπική ιστορία της σκηνοθέτιδας Jasmín Mara López, καθώς ανακαλύπτει και αποδέχεται μια παιδική σεξουαλική κακοποίηση από τον παππού της. Μέσα από την κινηματογραφική γλώσσα και την ειλικρινή της ματιά, η López καταθέτει τη δική της ιστορία, αμφισβητεί την οικογενειακή σιωπή και αποκαλύπτει ένα δίκτυο γενεακής κακοποίησης. Η ταινία είναι μια συγκλονιστική και συναισθηματική περιπέτεια αυτογνωσίας και θεραπείας.

Slaves of the Empire, του Rajesh James

Η ταινία “Σκλάβοι της Αυτοκρατορίας” ξετυλίγεται με φόντο το Φορτ Κότσι της αποικιακής εποχής, μια γραφική πόλη στην Κεράλα της Ινδίας. Αυτή η καθηλωτική ταινία εμβαθύνει στην καθημερινή ζωή μιας τοπικής κοινότητας, εργαζομένων στα πλυντήρια, οι οποίοι υποδουλώθηκαν από τους Ολλανδούς κατά την αποικιακή περίοδο. Μέσα από τα συναρπαστικά ταξίδια τεσσάρων κεντρικών χαρακτήρων – του Ράτζαν, της Πράτι, του Ρατζασικχαρά και του Σελβαράτζ – η ταινία φιλοτεχνεί το γλαφυρό πορτρέτο των αξιοσημείωτων ιστοριών τους, απεικονίζοντας τόσο τις δοκιμασίες και τους θριάμβους τους, όσο και το ακλόνητο πνεύμα της αντίστασης και της αντοχής τους.

The Carnation Revolution, των Einar Braathen and Anne Kjersti Bjoern

Έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε που ο πορτογαλικός λαός ανέτρεψε τους φασίστες ηγέτες του και τερμάτισε τους αποικιακούς πολέμους. Ο νεαρός Έιναρ βίωσε την αναταραχή. Έτσι, επιστρέφει πίσω και καταγράφει.



The Illusion of Abundance, των Erika Gonzalez Ramirez, Matthieu Lietaert

Παρά τον εξαιρετικά άνισο αγώνα, η Μάξιμα, η Μπέρθα και η Καρολίνα μοιράζονται έναν κοινό στόχο: ηγούνται του σημερινού περιβαλλοντικού αγώνα ενάντια στους σύγχρονους εταιρικούς κατακτητές. Ενώ οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες είναι παγιδευμένες σε έναν παγκόσμιο αγώνα για τα φθηνότερα πρώτα υλικά, αυτές οι τρεις γυναίκες μας αφηγούνται μια ιστορία ακούραστης γενναιότητας: πώς να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι για την προστασία της φύσης όταν η ζωή σου είναι σε κίνδυνο; Όταν η καταστολή της αστυνομίας, ο εταιρικός εκφοβισμός, οι τραυματισμοί ή ακόμα και οι απειλές θανάτου αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς σου; “Η Εφήμερη Αφθονία” δεν είναι μόνο μια ταινία για όσους πληρώνουν το υψηλό τίμημα της «ανάπτυξης», αλλά κυρίως μια ταινία για τη παγκοσμιοποίηση της περιβαλλοντικής τους αντίστασης και την πεποίθησή τους να κυνηγήσουν τις πολυεθνικές εταιρείες, όπου κι αν κρύβονται.

The Illusion of Abundance, των Erika Gonzalez Ramirez, Matthieu Lietaert



The Invisible Contract, της Luciana Kaplan

Ποιος καθαρίζει την πόλη σας; Το «Σύμφωνο Αορατότητας» απεικονίζει τη ζωή και τις εμπειρίες των γυναικών που καθαρίζουν δημόσιους χώρους στην Πόλη του Μεξικού, ρίχνοντας φως στην εργασιακή επισφάλεια και τη μη ορατότητα. Η ταινία κινείται μεταξύ του ντοκιμαντέρ και της αφηγηματικής μυθοπλασίας προκειμένου να δημιουργήσει ένα ποικίλο μωσαϊκό φωνών και απόψεων που επηρεάζονται βαθιά από το μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης στο Μεξικό.

The Kiosk, του Daniel Stopa

Η Άνια και η Λίντκα, πεθερά και νύφη αντίστοιχα, αναπτύσσουν μια απρόσμενη φιλία. Η Άνια είναι δυναμική και αποφασιστική, ενώ η Λίντκα είναι ντροπαλή και συγκρατημένη. Η Λίντκα μόλις χώρισε τον κακοποιητικό σύζυγό της, και βρίσκει καταφύγιο στο περίπτερο εφημερίδων που διαχειρίζεται η Άνια. Μαζί, συμπληρώνουν το διαζύγιό της, δίνοντας στη Λίντκα την ευκαιρία να ξεκινήσει μια νέα ζωή, ελεύθερη από φόβο και βία. Παρά τις αρχικές δυσκολίες και τις εντάσεις, η σχέση τους δυναμώνει και τους δίνει δύναμη και κουράγιο. Η ταινία “Το Περίπτερο” είναι μια έντονα συγκινητική ματιά στη γυναικεία αλληλεγγύη απέναντι στην κακοποίηση. Ο περιορισμένος χώρος του περιπτέρου φέρνει τους χαρακτήρες κοντά μας, κάνοντας κάθε χειρονομία, βλέμμα και δάκρυ ακόμα πιο δυνατά.

There Goes The Neighborhood, του Ian Phillips

Η πόλη της Νέας Υόρκης διανύει επί του παρόντος μια περίοδο υπερ-ανάπλασης. Αυτό είναι το πορτρέτο των κοινοτήτων που αντιστέκονται.

όλες οι ταινίες μικρού μήκους του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Καλαμάτας.

Μπείτε στο https://peloponnisosdocfestival.com/ , επιλέξτε από το μενού —> Φεστιβάλ —> Καλαμάτα Short Docs —> Πρόγραμμα 2024, και καλή θέαση!

Για περισσότερα νέα σχετικά με το Φεστιβάλ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα peloponnisosdocfestival.com, στο facebook την διεύθυνση facebook.com/peloponnisosdocfestival και στο Instagram, instagram.com/peldocfest

10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Διοργάνωση: Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ ΚαλαμάταςΣυνδιοργάνωση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμοι Καλαμάτας, Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, Ναυπλίου και Ήλιδας, κινηματογραφικές λέσχες Σπάρτης, Γυθείου και Μονεμβάσιας, Γυμνός Οφθαλμός Πάτρας ,Πολιτιστικοί σύλλογοι Λεωνιδίου και Ακράτας , ΠΙΟΠ, Μουσείο Ηλιόπουλου Φιλιατρών, Μουσικό Σχολείο Τρίπολης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Τζίνα Πετροπούλου

Καλλιτεχνική Σύμβουλος: Κλεώνη Φλέσσα

Το 10ο ΔΦΝΠ, πραγματοποιείται με την Οικονομική Υποστήριξη και υπό την Αιγίδα του Υπουργείο Πολιτισμού.

Υποστήριξη: ΕΚΚΟΜΕΔ (Creative Greece)

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος