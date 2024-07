Λασίθι: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά ανάμεσα στην Επισκοπή Ιεράπετρας και το Κάτω Χωριό – Μήνυμα από το 112

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η πυρκαγιά στην Επισκοπή Ιεραπετρας χάρη στην καίρια επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε γρήγορα από τους δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ, τις επίγειες μονάδες της πυροσβεστικής από Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή και του ελικοπτέρου που επιχείρησε στην περιοχή από αέρος. Στο έργο της πυρόσβεσης συνέδραμε ο Δήμος Ιεράπετρας, αλλά και εθελοντές.

Όλες οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Η φωτιά ξεκίνησε μετά από έκρηξη των δυο φιαλών προπανίου που ήταν μέσα σe παλιό τροχόσπιτο, το οποίο και κάηκε ολοσχερώς. Στη συνέχεια, εξαπλώθηκε σε ξερά χόρτα και καλαμιές, ανάμεσα στην Επισκοπή Ιεράπετρας και το Κάτω Χωριό.

Δεν κινδύνεψαν άνθρωποι, ωστόσο, έκαιγε κοντά σε σπίτια. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αναφορά για ζημιές.

Την επιχείρηση κατάσβεσης βοήθησε και ο καιρός, καθώς στην περιοχή δεν επικρατούν άνεμοι μεγάλης έντασης, όπως τις προηγούμενες μέρες.

Δύο λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα στάλθηκε μήνυμα από το 112.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



📌 #Ierapetra



🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Episkopi #Ierapetra



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz @pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/SRfONG2Of7