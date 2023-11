Ηράκλειο: Τα οινοποιεία της Κρήτης γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού

Τις πύλες τους στο οινόφιλους Κρητικούς και επισκέπτες του νησιού ανοίγουν την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, 23 οινοποιεία των Δρόμων του Κρασιού της Κρήτης, που συμμετέχουν μαζί με εκατοντάδες άλλα οινοποιεία της Ευρώπης, στην Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού.

Οι επισκέπτες των οινοποιείων θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις αμπελοοινικές περιοχές, να γνωρίσουν τους οινοπαραγωγούς, να απολαύσουν το τοπίο στους πανέμορφους αμπελώνες, να ξεναγηθούν στους χώρους παραγωγής, ωρίμανσης και παλαίωσης οίνων, να δοκιμάσουν νέες και παλαιωμένες σοδειές, αλλά και να ενημερωθούν για τα φρέσκα κρασιά του φετινού τρύγου που μόλις ολοκληρώθηκε.

Το δίκτυο Wines of Crete καλεί τον κόσμο να προγραμματίσει μια εκδρομή και, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα της Κυριακής, να επισκεφθεί, με ελεύθερη είσοδο, ένα ή και περισσότερα οινοποιεία της Κρήτης. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Wines of Crete www.winesofcrete.gr υπάρχουν όλες οι σχετικές πληροφορίες, αλλά και τα εστιατόρια που συμμετέχουν την ίδια μέρα στην δράση “Bring Your Own Wine”. Στο πλαίσιό της, ο επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει το κρασί που αγόρασε από το οινοποιείο στο συνεργαζόμενο εστιατόριο, χωρίς επιπλέον χρέωση, προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς (απαραίτητη είναι η κατανάλωση φαγητού).

Τα οινοποιεία της Κρήτης που συμμετέχουν στη δράση:

Νομός Ηρακλείου: Οινοποιείο Αγγελάκη, Οινοποιείο Αλεξάκη, Οινοποιείο Αμαργιωτάκη, Οινοποιείο Silva – Δασκαλάκη, Οινοποιείο Διγενάκη, Οινοποιείο DAF Wines Δουλουφάκη Φερενίκη, Οινοποιείο Ένωσης Ηρακλείου, Οινοποιείο Ευφροσύνη, IΔΑΙΑ Οινοποιητική, Οινοποιείο Λυραράκη, Κτήμα Μενεξέ, Οινοποιείο Μπουτάρη – Scalarea Estate, Κτήμα Πατεριανάκη, Οινοποιείο Τιτάκη, Οινοποιείο Φραγκόσπιτο και Οινοποιείο Χαραλαμπάκη.

Νομός Χανίων: Οινοποιείο Αγίας Τριάδας, Οινοποιία Μανουσάκη και Οινοποιείο Ντουράκη

Νομός Ρεθύμνου: Οινοποιείο Κλάδος, Οινοποιείο Κουρκουλού, Οινοποιείο Ζουμπεράκη

Νομός Λασιθίου: Κτήμα Τοπλού

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS ΕΡΤ Ηρακλείου