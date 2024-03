Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Συνεργασία με Αμερικανικά πανεπιστήμια για μεταπτυχιακές σπουδές

Την συνεργασία του με κορυφαία Αμερικανικά πανεπιστήμια ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με στόχο την προώθηση διεπιστημονικών μεταπτυχιακών σπουδών για τους φοιτητές του.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις σπουδές τους τόσο σε διεπιστημονικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί μέχρι τις 15 Μαρτίου προπαρασκευαστική συνάντηση στα Ιωάννινα με τη συμμετοχή των Αμερικανικών Πανεπιστημίων George Mason University και One Health University of Florida Center of Excellence, συνοικοδομώντας εξελίξεις που ξεπερνούν τα σύνορα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών όπως η Ενιαία Υγεία, οι συμμετοχικές μέθοδοι στη διδασκαλία και στην έρευνα, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η διαχείριση των φυσικών πόρων .

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος