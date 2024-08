Σε εξέλιξη η φωτιά στο Ρέθυμνο: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής – Ήχησε 112 (video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Χωρδάκι, του Δήμου Αμαρίου, στο Nομό Ρεθύμνου.

Μάλιστα, το 112 έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους των γύρω περιοχών: «Δασική πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Χωρδάκι & Αγίου Ιωάννη Ρεθύμνου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Activation of 112 – Emergency Number



Wildfire between the areas of Chordaki & Agios Ioannis Rethymno



Stay alert



Follow the instructions of the Authorities



