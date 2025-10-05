Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο

Στοπλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση εξερεύνησης σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του ΤΑΕ Ρεθύμνου.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε μία φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά ογδόντα -80- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δυόμιση (2,5) μέτρα, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
