Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο

Περιφερειακοί σταθμοί ΧΑΝΙΑ
Σύνταξη
Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο

Στοπλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση εξερεύνησης σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και  του ΤΑΕ Ρεθύμνου.

Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης  εντοπίστηκε μία φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά ογδόντα -80- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δυόμιση (2,5) μέτρα, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης.

Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
TAGS δενδρύλλια κάνναβηςΕΡΤ ΧανίωνΡέθυμνοφυτεία
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ