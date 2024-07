Χανιά: Ξεκινάει το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Dance Days Chania”

Το Dance Days Chania συνεχίζει δυναμικά την πορεία του διανύοντας την 14η διοργάνωσή του. Παρά τις αντιξοότητες, σε μία χρονιά σταθμό, επιμένει συνεπές στον κοινωνικό του χαρακτήρα, και καλλιεργεί έδαφος για δημιουργικές μετατοπίσεις και γόνιμους καλλιτεχνικούς διαλόγους. .

Σε φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον, δίνει το προβάδισμα σε νέους καλλιτέχνες και παραγωγές, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει και έργα πολυταξιδεμένα και διεθνώς αναγνωρισμένα. Ακόμη πιο συσπειρωμένο, δυνατό, φρέσκο, ευέλικτο, ευρηματικό και απολύτως φωτεινό, διαμορφώνει το φετινό του πρόγραμμα δίνοντας έμφαση στην ενεργοποίηση της κοινότητας, μέσα από δράσεις που απευθύνονται σε σχολεία, την οικογένεια, την ώριμη ηλικία.

Εξωστρεφές φύσει και θέσει, το Dance Days Chania, επιλέγει και προτείνει παραστάσεις και δράσεις που εκπέμπουν μέσω της σωματικότητας τις αφηγήσεις των δημιουργών τους. Τολμηρά, αεικίνητα, αντισυμβατικά, απρόβλεπτα, αιωρούμενα, «πληγωμένα», αλλά γενναία, τα σώματα των χορευτών, μας μεταφέρουν στους δικούς τους τόπους, αυτούς της διαρκούς αναζήτησης, του άχρονου, της εσωτερικής πάλης αλλά και της ελπίδας και επιχειρούν με ένταση, πάθος, συγκίνηση, προβληματισμό, έμπνευση και χιούμορ να διευρύνουν τον χώρο ενός κόσμου που οφείλει να μας χωρέσει όλους.

Το Dance Days Chania, 20 – 31 Ιουλίου, έχει σχεδιάσει να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με 9 παραστάσεις στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και χώρους πολιτισμού, 6 παραστάσεις σε σημεία της πόλεις, 2 έργα εν εξελίξει από την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος», απρόσμενες καλλιτεχνικές συναντήσεις σε γειτονιές και πλατείες, 8 εκπαιδευτικά σεμινάρια, 7 εργαστήρια από την ενότητα «Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους», ενότητα Video Dance, ειδικές προβολές και συζητήσεις με καλεσμένους φιλμογράφους, έκθεση από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”» καθώς και άλλες δράσεις. Στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της σχέσης της τέχνης του σώματος με την κοινότητα, η ανάδειξη διαφορετικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων της σύγχρονης χορευτικής τέχνης και η διάθεση χώρου για έρευνα και επαφή του κοινού με όλα τα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας.

H έναρξη του προγράμματος των παραστάσεων σημαίνεται στις 20 Ιουλίου στον προμαχώνα Αγ. Νικολάου του Μώλου (Φάρος) με το έργο And now what?από την Compania X (ES) με μια παράσταση εστιασμένη στην κλιματική κρίση και την αυτοεξέλιξη ως πρόταση συμπόρευσης προς ένα άγνωστο και αβέβαιο μέλλον. Την επόμενη ημέρα, στις 21 Ιουλίου, θα ακολουθήσει ο Alvaro Silva (ES/BE) με το έργο EURO στην πλατεία Γιαλί Τζαμί, συνδέοντας μέσω της σωματικότητας ποικίλες τεχνικές παραδοσιακών και σύγχρονων χορών σε ένα έργο που αναδεικνύει κάθε γράμμα του τίτλου του ως ένα ξεχωριστό τοπίο «δημιουργώντας εύγλωττους, σπλαχνικούς και βαθείς διαλόγους».

Η έναρξη του προγράμματος στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου με το έργο The Others από την Anton Lachky co. (BE/SK), το οποίο προσκαλεί μικρούς και μεγαλύτερους θεατές σε ένα παραμύθι/ταξίδι 4 ανθρώπων που ζουν απομονωμένοι σε έναν παράξενο κόσμο. Ο χορογράφος μέσα από την ιστορία που μας διηγείται, μας προτρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να εκπλαγεί από την ζωή. Στο θέατρο θα «οδηγεί» το κοινό η performance από την ομάδα Σύγχρονου Χορού Συν-Κίνηση μετατρέποντας την Πλατεία Κατεχάκη και τις γύρω διαδρομές σε ένα «δίκτυο» κινήσεων, διαδράσεων και ήχων.

Στις 23 Ιουλίου, η Πλατεία Γιαλί Τζαμί θα φιλοξενήσει την δράση Informal Stageαπό τους Los Informals (ES), όπου με εργαλεία τον δομημένο αυτοσχεδιασμό, την σάτιρα και τον σύγχρονο χορό, θα μυηθούμε σε έναν απολαυστικό κόσμο. Το ίδιο βράδυ, στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκη» η Ιωάννα Παρασκευοπούλου (GR) με το έργο MOS, σε συνέχεια της διεθνής περιοδείας και αναγνώρισης της, ταξιδεύει στο Dance Days Chania. «Το “MOS” είναι ένα σκηνικό παιχνίδι, που κινείται μεταξύ φανερών και κρυφών σχέσεων εικόνας, ήχου και κίνησης, επεκτείνοντας τις αφηγήσεις που προκύπτουν από την αλληλοτροφοδότηση και τη συνύπαρξη φαινομενικά αντίθετων αρχειακών πηγών, δίνοντας ορατότητα σε στοιχεία που δεν μπορούν εύκολα να φανούν ή να ακουστούν».

Στις 25 Ιουλίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχικά το έργο Dunya Maskara της Μαίρης Παρδαλάκη. Σε αυτή την ελληνογαλλοτουρκική παραγωγή η χορογράφος εμπνέεται από δίγλωσσα τραγούδια του 19ου αι. γραμμένα στα καραμανλίδικα και σε συνεργασία με την ποιήτρια Çağla Meknuze εξερευνούν τα ίχνη αυτής της γλωσσικής εγγύτητας του παρελθόντος, επινοώντας νέες προσεγγίσεις στην αγάπη, τον θάνατο, την θρησκεία και τη θέση της γυναίκας σε αυτά. Η παράσταση θα παρουσιαστεί εντός του Γιαλί Τζαμί. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» για την παράσταση SCAPE από την Ελισάβετ Πλιακοστάθη (GR), ένα έργο χορού «που επιδιώκει να καδράρει τον καμβά του άγνωστου χώρου όπου ανθρώπινα όντα και δράσεις εμφανίζονται και λειτουργούν υπό το καθεστώς του άχρονου προσκαλώντας μας σε ένα βλεμματικό ταξίδι υποθέσεων, προτάσεων και ανατροπών».

Ακολουθεί στις 26 Ιουλίου η ομάδα Baye & Asa από την Νέα Υόρκη με το έργο Hot House μας επικοινωνεί το τραύμα του εγκλεισμού και της απομόνωσης σε μία παράσταση ικανή να ενεργοποιήσει όλες μας τις αισθήσεις μέσα από την έντονη σωματικότητα και δραματουργία επί σκηνής.

Το 14ο Dance Days Chania αναγνωρίζοντας την ανάγκη νέων χορογράφων να ταξιδέψουν και να παρουσιάσουν τις καινούργιες παραγωγές τους, φιλοξενεί στις 27 Ιουλίου τις παραστάσεις ‘AMFI από τις Βαρβάρα Μπαρδακά και Ιουλία Ζαχαράκη και hard pop από τον Δημήτρη Μυτιληναίο, προβάλλοντας πτυχές της σύγχρονης ελληνικής χορευτικής σκηνής και των νέων προσεγγίσεων.Στο πρώτο οι χορογράφοι «φτιάχνουν χώρους ορατούς όπου τα εντός και τα εκτός σκηνής αποκτούν την ίδια βαρύτητα». Το hard pop αφορά στις «πιθανές συγκλίσεις αλλά και τις εμφανείς αποκλίσεις μεταξύ του κλασικού μπαλέτου και του χορού στην ποπ κουλτούρα».

Στις 30 Ιουλίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου η Livia Balazova (SK) θα παρουσιάσει το εν εξελίξει έργο της Camille (Laboratory in the Shadow), μια παράσταση αφιερωμένη στην καλλιτέχνιδα Camille Claudel. Για την 14η χρονιά του το DDC μέσα από καλλιτεχνικές φιλοξενίες και νέες συνεργασίες, διαθέτει επιπλέον χώρο έρευνας και διαμόρφωσης έργων, με στόχο μεταξύ άλλων, την υποστήριξη και προβολή δημιουργών.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνει το πρόγραμμα του μέσα από τα έργα των ομάδων της Sita Ostheimer (DE) και του BODHI project dance co. στις 29 και 31 Ιουλίου αντίστοιχα. Το The Inevitable and You στις 29 Ιουλίου εξετάζει πώς οι πολύπλοκες, διαπροσωπικές σχέσεις εξελίσσονται μέσα στην πυκνότητα της ζωής, σε ένα ατελείωτο χάος, σε μία παράσταση όπου τα συναισθήματα και οι λέξεις μεταφράζονται ως συνεχή κίνηση. Στις 31 Ιουλίου η αυλαία της 14ης διοργάνωσης κλείνει με το έργο Chemical Joy από την διεθνούς φήμης χορογράφο Λενιώ Κακλέα σε συνεργασία με την BODHI project dance co.. «Μαζί με τους χορευτές η Λενιώ Κακλέα δημιουργεί μια εξαιρετικά δυναμική χορογραφική παρτιτούρα που θέτει ερωτήματα για το τι σημαίνει να είσαι, να αισθάνεσαι, να δείχνεις ή απλώς να ταυτίζεσαι (ή όχι) με το να είσαι νέος σήμερα».

Για 6η συνεχή χρονιά η ενότητα «Νέοι δημιουργοί και Δημόσιος χώρος» στοχεύει στην ενίσχυση, φιλοξενία, εξέλιξη και παρουσίαση 2 project εν εξελίξει. Σε άρρηκτη σύνδεση με σημεία της πόλης, το DDC προσφέρει χώρο για έρευνα σε νέες/ους δημιουργούς από την Ελλάδα και παράλληλα στους κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες της, την δυνατότητα να παρακολουθεί ένα έργο σε όλα του τα δημιουργικά στάδια. Οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει 2ήμερο αφιέρωμα στην ενότητα Video Dance, στις 24 Ιουλίου και 30 Ιουλίου όπου 29 επιλεγμένα έργα θα προβληθούν σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Επιπλέον, η ενότητα φέτος εστιάζει στην συμπερίληψη και θα φιλοξενήσει στις 30 Ιουλίου τους δημιουργούς Charlotte Edmonds και Adam Csoka Keller, όπου θα μιλήσουν για τα έργα τους. Λίγα λόγια για τα έργα: το The Rite του Adam Csoka Keller είναι ένα φιλμ που δημιουργήθηκε με αφορμή την 106η επέτειο από την παρουσίαση του έργου «Ιεροτελεστία της άνοιξης» από ανθρώπους με σύνδρομο DOWN. Το Goldfish από την Charlotte Edmonds αναδεικνύει το θέμα της ψυχικής υγείας και της ΔΕΠΥ σε μια σύγχρονη εξαιρετικά «κλειστή» κοινωνία. Οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Αναπόσπαστο μέρος του Dance Days Chania αποτελεί το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα μέσα από σεμινάρια, τα οποία αφορούν σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, σπουδαστές, εφήβους, γονείς-παιδιά, άτομα 65+, κ.ά.. Επίσης, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με την ενότητα «Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους», όπου οι ενδιαφερόμενες/οι μέσα από εργαστήρια/ masterclasses έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα την χορογραφική προσέγγιση καλλιτεχνών που θα παρουσιάσουν το έργο τους στο πλαίσιο του 14ου DDC. Οι εγγραφές στα σεμινάρια συνεχίζονται!

Το DDC για 3η χρονιά θα υλοποιήσει το διακρατικό καλλιτεχνικό residency, σε συνεργασία με τους Colectivo Priekopnik και το Divaldo Studio Tanca από την Σλοβακία, κατά την διάρκεια του οποίου ένας Σλοβάκος και ένας Έλληνας δημιουργοί θα έχουν ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν από κοινού ένα εν εξελίξει project το οποίο θα παρουσιαστεί στην Banska Bystrica της Σλοβακίας αλλά και στα Χανιά.

Το “Dance Days Chania” διοργανώνεται από το Σύλλογο Εκφραστικού Χορού “Συν-Κίνηση” από το 2011 με εθελοντική εργασία των μελών του. Το 14ο Dance Days Chania έχει ως συν-διοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης- Π.Ε. Χανίων και τον Δήμο Χανίων. Λαμβάνει την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και του Instituto Cervantes Atenas. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το DDC έχει λάβει την πιστοποίηση EFFE Label 2017-2018, 2019-2021, 2022 – 2023 & 2024-2025 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFA.

*Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://dancedays.gr/festival/ για το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες.

http://dancedays.gr/

https://www.facebook.com/people/Dance-Days-Chania-Festival

https://vimeo.com/user45591430/videos

https://www.instagram.com/dancedayschania_festival/

Ακολουθεί το πρόγραμμα παραστάσεων του φεστιβάλ:

20.07

Μυρτώ Δελημιχάλη & Χρυσάνθη Φυτιζά, “Ηula > A place for historical recreation” (GR) | περιοχή Χονολουλού

Ενότητα: Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος

–Είσοδος ελεύθερη—

Compania X, “And now what?” (ES) | Προμαχώνας Αγ. Νικολάου του μώλου (φάρος)

–Είσοδος ελεύθερη—

*Με την υποστήριξη του Instituto Cervantes Atenas.

21.07

Alvaro Silva, “EURO” (ES/BE) | Πλατεία Γιαλί Τζαμί

–Είσοδος ελεύθερη—

22.07

Ομάδα σύγχρονου χορού Συν-Κίνηση, “Όλη η πλατεία μία σκηνή” (GR) | Πλατεία Κατεχάκη

–Είσοδος ελεύθερη—

Anton Lachky co., “The Others” (BE/SK) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

23.07

Los Informalls, “Informal Stage” (CAT/ES) | Πλατεία Γιαλί Τζαμί

–Είσοδος ελεύθερη—

Ιωάννα Παρασκευοπούλου, “MOS” (GR) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

*Μία παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 9. Η παρουσίαση στο DANCE DAYS CHANIA υποστηρίζεται από το «Πρόγραμμα Εξωστρέφεια» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

25.07

Berdahi/Μαίρη Παρδαλάκη, “DunyaMaskara” (GR/FR/TR) | Γιαλί Τζαμί

–Είσοδος ελεύθερη—

Ελισάβετ Πλιακοστάθη, “SCAPE” (GR) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

26.07

Tasi dance co., “Jirito” (GR) | περιοχή Ταμπακαριών

Ενότητα: Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος

–Είσοδος ελεύθερη—

Baye & Asa, “HotHouse” (USA) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

27.07

Βαρβάρα Μπαρδακά & Ιουλία Ζαχαράκη, “’AMFI” (GR) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Δημήτρης Μυτιληναίος/howtomakeyourlifeharder, “hard pop” (GR) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

28.07

Παρουσίαση project “achronic fracture” (65+) σε συντονισμό από την Πολένα Κόλια | Πλάτωμα υδραγωγείου, πλάι Αγ. Νικολάου

–Είσοδος ελεύθερη—

29.07

Δέσποινα Lloyd Γκουλά & Ιωάννα Αντώναρου, “SWELL” (GR)

–Είσοδος ελεύθερη—

Sita Ostheimer, “The Inevitable and You” (DE) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

30.07

Livia Balazova, “Camille (Laboratory in the Shadow)” (SK)| Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

31.07

BODHI Project/ Λενιώ Κακλέα, “Chemical Joy” (GR/AT) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Σεμινάρια Dance Days Chania 2024

> Προσφέρονται ποσοστά έκπτωσης.

– 20-21.07 Γίτσα Κωνσταντουδάκη (GR) – Contakids – Σωματικό παιχνίδι και χορός για γονείς και παιδιά 2,5-5 ετών [δωρεάν συμμετοχή]

– 20-22.07 Αγγελική Αυγητίδου & Ιωάννης Βαρβαρέσος (GR) – What’s so specific about site specific?

– 20-23.07 Los Informalls (CAT/ES) – Master your monster

– 20-27.07 Πολένα Κόλια (GR/DN) – achronic fracture (65+)

– 22-25.07 Baye & Asa (USA) – Taste & Smell

– 25-26.07 Ιουλία Ζαχαράκη (GR) – Reset

– 26-28.07 Satoshi Kudo (SW/JP) – Motion Qualia

– 26-28.07 Sita Ostheimer (DE) – Complex Simplicity

Masterclasses Dance Days Chania 2024 – Ενότητα «Γνωριμίαμετις/ουςΧορογράφους»

22.07 Ιωάννα Παρασκευοπούλου (GR) – InsideOut

22.07 Alvaro Silva (ES/BE) – Passing Through

23-24.07 Lewis Cooke (UK/BE) – RelaxtoErupt

28.07 Δημήτρης Μυτιληναίος (GR) – Η ακούσια χρήση του μπαλέτου στην χορογραφική σκέψη

28-29.07 Livia Balážová MM (SK) – behind the scenes

30.07 Δέσποινα Lloyd Γκουλά & Ιωάννα Αντώναρου (GR/UK) – Vertical Dance

30.07 BODHI project dance company (AT) – Repertoire masterclass.

Για πληροφορίες και εγγραφές: dd.ch.workshops@gmail.com

