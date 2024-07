To Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Βερολίνου ταξιδεύει σε Φρανκφούρτη και Κολωνία

To Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Βερολίνου (The Greek Film Festival in Berlin) με μεγάλη χαρά ετοιμάζεται να ταξιδέψει, για τρίτη φορά στην Φρανκφούρτη και για δεύτερη φορά στην Κολωνία για ένα διήμερο αντίστοιχα. To Τhe Greek Film Festival GOES FRANKFURT θα γίνει στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο Eldorado. Το Τhe Greek Film Festival GOES KÖLN θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο Filmhaus Köln, και οι διοργανώσεις με μια επιλογή πέντε ταινιών από το πρόγραμμα της 9ης έκδοσης του φεστιβάλ του Βερολίνου τον περασμένο Μάρτιο.

Η συνέχιση μέρους του φεστιβάλ με τόση επιτυχία σε αυτές τις δυο πόλεις είναι επίτευξη ενός νέου στόχου για τους διοργανωτές. «Με χαρά γίνονται τα επόμενα βήματα στην Φρανκφούρτη και την Κολωνία. Η περσινή επιτυχία μάς δίνει ώθηση να συνεχίσουμε -είναι μια δέσμευση προς το κοινό που μας τιμά και έρχεται να παρακολουθήσει ελληνικές ταινίες σε πολλαπλές προβολές. Το moto μας φέτος είναι ‚Διαλέγουμε την ΜΕΓΑΛΗ οθόνη‘. Γιατί η απόλαυση των ταινιών στην μεγάλη οθόνη είναι μοναδική και αναντικατάστατη, γιατί το σινεμά είναι έξοδος και διασκέδαση και κυρίως μοίρασμα με τους συν-θεατές μας. Εμείς επιλέγουμε και θα επιλέγουμε πάντα την μεγάλη οθόνη και χαιρόμαστε που το κοινό, ο αληθινός πρωταγωνιστής, είναι παρόν με δύναμη στις σκοτεινές αίθουσες. Ευχαριστούμε τους υποστηρικτές, συνδιοργανωτές και τις Προξενικές Αρχές και των δύο πόλεων» σημειώνουν.

To πρόγραμμα του The Greek Film Festival in Berlin GOES Frankfurt περιλαμβάνει τις ταινίες:

Η Φόνισσα της Εύας Νάθενα

Animal της Σοφίας Εξάρχου

Μαίρη, Μαριάνα, Μαρία των Βασίλη Λούρα και Μιχάλη Ασθενίδη

Πίσω απ‘ τις Θημωνίες της Ασημίνας Προέδρου

Το καλοκαίρι της Κάρμεν του Ζαχαρία Μαυροειδή

To πρόγραμμα του The Greek Film Festival in Berlin GOES Köln περιλαμβάνει τις ταινίες:

Animal της Σοφίας Εξάρχου

Medium της Χριστίνας Ιωακειμίδη

Πένθος – Αυτοί που Μένουν των Μυρτώ Πατσαλίδου & Μαρία Λούκα

Πίσω απ‘ τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου

Το καλοκαίρι της Κάρμεν του Ζαχαρία Μαυροειδή

Στις δύο διοργανώσεις πρόκειται να παραστούν εκπρόσωποι των ταινιών για Q&A μετά τις προβολές. Οι προπωλήσεις εισιτηρίων θα ανοίξουν στα τέλη Ιουλίου και στις δύο πόλεις. Περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις θα βρίσκετε στο thegreekfilmfestivalinberlin.com και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του φεστιβάλ. Oι ημερομηνίες διεξαγωγής της επόμενης 10ης επετειακής διοργάνωσης του The Greek Film Festival in Berlin θα ανακοινωθούν σύντομα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα ανοίξουν τον Οκτώβριο.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος