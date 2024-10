Το 8ο Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη

Το Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου, μετά την ολοκλήρωση της εξαιρετικά επιτυχημένης 9ης έκδοσής του που πραγματοποιήθηκε από τις 25/08 έως 01/09/2024, διευρύνει τους ορίζοντές του, ξεπερνά για ακόμα μια φορά τα σύνορα και βάζει πλώρη για την Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, από τις 18-20 Οκτωβρίου 2024 για ένα μοναδικό τριήμερο προβολών και συζητήσεων!

Σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, το Beyond Borders θα προβάλει για πρώτη φορά στη γειτονική χώρα τις βραβευμένες ταινίες της 8ης έκδοσής του, αλλά και μερικά ακόμα ντοκιμαντέρ του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ), διοργανωτή φορέα του Φεστιβάλ.

Με προβολές ταινιών, τολμηρές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων, οι επισκέπτες της γειτονικής χώρας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ταινίες απ’ όλον τον κόσμο που ξεχώρισαν στην 8η έκδοση του Φεστιβάλ για τον τρόπο που καταπιάνονται με τις λιγότερο γνωστές πτυχές της Ιστορίας, για την κοινωνική τους ευαισθησία, την πρωτοτυπία της ιδέας και την καλλιτεχνική τους αξία.

Όπως δήλωσε η Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ: «Το να έρθει το Beyond Borders και στην Κωνσταντινούπολη, ήταν πάγια επιθυμία δική μας, των δημιουργών, του κοινού του φεστιβάλ, που δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει μέχρι το μακρινό, μαγευτικό Καστελλόριζο και φυσικά και προσωπικό στοίχημα της διοργάνωσης: Θέλαμε μέσω αυτού να αποδείξουμε πως ο πολιτισμός και ο διάλογος μπορούν και πάντα θα μπορούν να γεφυρώνουν κόσμους, πολιτισμούς και αντιλήψεις. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας με την Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, που ακολουθεί το μνημόνιο συνεργασίας μας με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Αθήνα) και έτσι από φέτος οι βραβευμένες ταινίες του Beyond Borders – Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου θα προβάλλονται τον Οκτώβριο και στην Κωνσταντινούπολη, συναντώντας το ευρύτερο διεθνές κοινό τους. Είμαστε πολύ περήφανοι για τις ταινίες του φεστιβάλ, πολλές από τις οποίες προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή και παγκόσμια πρεμιέρα, βρίσκοντας μετά το δρόμο τους στα φεστιβάλ ή και στις αίθουσες. Ταινίες με θάρρος, τόλμη, χιούμορ, τεκμηρίωση· ταινίες που βλέπουν τον κόσμο καθαρά και που αξίζει να τις δει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Σας περιμένουμε όλους και όλες για τρεις κινηματογραφικές βραδιές στην Κωνσταντινούπολη με αέρα Καστελλορίζου!»

Στο τριήμερο θα προβληθούν ταινίες που αγαπήθηκαν, όπως το Sceneswithmyfather (Βραβείο Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ και Βραβείο FIPRESCI) της Ολλανδο-Κροάτισσας σκηνοθέτριας Biserka Šuran σε ελληνική πρεμιέρα που αναβιώνει σκηνές από την πρώην Γιουγκοσλαβία, το AudreyNapanangka(Βραβείο Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ) της αυστραλιανής PenelopeMcDonald σε διεθνή πρεμιέρα, που παρακολουθεί τη ζωή της εκπληκτικής Audrey και της οικογένειας Walpiri που ταξιδεύει εκπαιδεύοντας η ίδια τα παιδιά της, το Ξύπνησα 18 (Ειδικό Βραβείο Οδυσσέας) της Βέρας Ιόνας Παπαδοπούλου, όπου έξι ασυνόδευτοι νέοι και νέες μιλούν για τη ζωή στην Ελλάδα, καθώς αλλάζει και δυσκολεύει απότομα στα 18, τα Φύλλα Καπνού (Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ) των Στάθη Γαλαζούλα και Ελίζας Καβαλαράκη, που ξεδιπλώνουν τις μνήμες γυναικών καπνεργατριών, το ThehiddenchildrenofColonization (Βραβείο #ThisisEU) του DominiqueRegueme σε ελληνική πρεμιέρα, που πραγματεύεται την ιστορία απομάκρυνσης και εξορίας χιλιάδων πολυφυλετικών παιδιών κατά τη διάρκεια του βελγικού αποικισμού στο Κονγκό, τη Ρουάντα και το Μπουρούντι, το BitterSeptember (Χάλκινος Φοίνικας μicro) της Σοφίας Φαραντάτου σε ελληνική πρεμιέρα για τη διαχείριση της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου ή το επίκαιρο ATaleoffourMinorities(Βραβείο Καλύτερου Πολιτικού Ντοκιμαντέρ και Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας) του ισραηλινού DavidDeri σε παγκόσμια πρεμιέρα, με τις αποκαλυπτικές ιστορίες από οικογένειες Μουσουλμάνων, Εβραίων Υπερ-Ορθόδοξων, Εβραίων Θρησκευόμενων Έποικων και Εβραίων Κοσμικών ομοφυλόφιλων, το Willyoulookatme?(Χρυσός φοίνικας μicro) του κινέζου ShuliHuang, μια εξομολογητική συζήτηση ανάμεσα σε έναν νεαρό σκηνοθέτη και τη μητέρα του και το Scars(Αργυρός Φοίνικας μicro) της Alex Anna σε ελληνική πρεμιέρα, ένα αφοπλιστικά ειλικρινές πορτρέτο της προσωπικής πάλης της ίδιας της σκηνοθέτριας με την κατάθλιψη και τον αυτοτραυματισμό. Επιπροσθέτως θα προβληθούν τρία ιστορικά ντοκιμαντέρ, παραγωγής του ΙΔΙΣΜΕ: το Πατρίδα Αξέχαστη Μικρά Ασία της Ειρήνης Σαρίογλου, μια τρυφερή ιστορική αναδρομή στην ζωή και την οικογένεια της Μοσχονησιώτισσας Βασιλικής Ράλλη, το Καστελλόριζο: Στην Άκρη του Αιγαίου των Άγγελου Κοβότσου και Ειρήνης Σαρίογλου, ένας φόρος τιμής στο πανέμορφο και ακριτικό νησί, καθώς επίσης και το ντοκιμαντέρ Γράμματα χωρίς παραλήπτη του Ηλία Δημητρίου που μιλά για μια συγκινητική ελληνοτουρκική σχέση ανθρωπιάς με φόντο τον πόλεμο του 1922.

Διοργάνωση: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) σε συνεργασία με την γαλλική Ecrans des Mondes.

Η δράση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Σισμανογλείου Μεγάρου και του Γενικού Προξενείου Κωνσταντινούπολης.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, Osmanağa, Hasırcı Sk. No:16, 34714 Kadıköy/İstanbul, Τουρκία.

