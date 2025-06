Συνάντηση Κρητών από όλη την Αυστραλία στην Καμπέρα

Πολυάριθμοι Κρήτες από διάφορες πολιτείες της Αυστραλίας συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τα 45 χρόνια από την ίδρυση της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (Cretan Federation of Australia and New Zealand) και τα 40 χρόνια της Ένωσης Κρητών Καμπέρας (Cretan Association of Canberra and Districts Incorporated), το περασμένο σαββατοκύριακο στην Καμπέρα.

Οι Κρήτες της Νέας Νότιας Ουαλίας επισκέφθηκαν επίσης την ελληνική πρεσβεία, η οποία σε σχετική ανάρτησή της επισημαίνει:

«Με ιδιαίτερη χαρά ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία, κ. Σταύρος Βενιζέλος, υποδέχθηκε στην Πρεσβεία μας τον πρόεδρο και τα μέλη της Ένωσης Κρητών Σίδνεϊ και Ν.Ν. Ουαλίας που επισκέφθηκαν την Καμπέρα για τα 45 χρόνια της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας και τα 40 χρόνια της Ένωσης Κρητών Καμπέρας. Ο κ. Βενιζέλος ευχαρίστησε θερμά όλες τις κρητικές ενώσεις και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κ. Emmanuel Mountakis, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία και στη διατήρηση ζωντανών των δεσμών της παροικίας με την Ελλάδα».

Πηγή: Νέος Κόσμος

