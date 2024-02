Σίδνεϊ: Συναυλία-αφιέρωμα σε θρυλικούς Έλληνες καλλιτέχνες του 20ου αιώνα

Ένα συναυλιακό αφιέρωμα σε θρυλικούς Έλληνες του 20ου αιώνα (The Greek Legends of the 20th Century) θα λάβει χώρα τον Απρίλιο στο Σίδνεϊ, με στόχο να τιμήσει την πλούσια μουσική κληρονομιά εμβληματικών καλλιτεχνών που άφησαν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα, στον χώρο της μουσικής.

Το Σάββατο 20 Απριλίου, το State Theatre του Σίδνεϊ θα «πλημμυρίσει» από τις μελωδίες του Βαγγέλη Παπαθανασίου – ο οποίος είναι γνωστός στο ευρύ κοινό και ως Vangelis – μέχρι τις μπαλάντες του Cat Stevens – ο οποίος είναι λιγότερο γνωστός ως Στέφανος-Δημήτρης Γεωργίου – και τις αξέχαστες ερμηνείες της Νάνας Μούσχουρη, του Ντέμη Ρούσσου, του George Michael (το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Γεώργιος – Κυριάκος Παναγιώτου), καθώς και της αείμνηστης Μαρίας Κάλλας.

Περισσότεροι από 50 μουσικοί, τραγουδιστές, και χορευτές θα ενώσουν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις, αποτίοντας φόρο τιμής στους θρύλους της μουσικής του 20ου αιώνα, και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την σημαντική επιρροή που είχε το μουσικό τους έργο, στη σύγχρονη ποπ, ροκ, και κλασική μουσική.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Penny Pavlakis και τη μουσική διεύθυνση του Μανώλη Μιχαλάκη για τα ελληνικά τραγούδια, καθώς και του Dylan Weberbauer για τα αγγλικά τραγούδια, αυτό το αφιέρωμα έχει σκοπό να αναδείξει συνθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών, όπως είναι ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Καζαντζίδης η Μαρινέλλα, ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου.

Μέσα από τους ήχους μουσικών οργάνων, όπως είναι η παραδοσιακή λύρα, οι παρευρισκόμενοι θα αισθανθούν ότι ταξιδεύουν σε περιοχές της νότιας και της βόρειας Ελλάδας.

Το μουσικό σχήμα «The 8 Bouzouki Spectacular» θα γεμίσει τον χώρο με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από τον χαρακτηριστικό ήχο του μπουζουκιού, με τη συνοδεία των «The Cretan and Pontian War dancers», ενώ την παράσταση θα ενισχύσουν με τα φωνητικά τους οι «The Ten Sopranos», καθώς και η ορχήστρα «Greek Legends Orchestra».

Η μουσική εκδήλωση θα περιλαμβάνει διαχρονικά τραγούδια όπως το «Chariots of Fire», «Peace Train», «Ruby my Love», «My Friend the Wind», «Forever and Ever», «Freedom», «Careless Whisper», «White Rose of Athens», «Casta Diva», «La Wally», «Όμορφη πόλη», «Άνοιξε πέτρα», «Ο Χορός του Ζορμπά», και πολλά άλλα αγαπημένα τραγούδια.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο, 20 Απριλίου 2024, στο State Theatre, 49 Market Street, Σίδνεϊ, Νέα Νότια Ουαλία.

Πηγή: Neos Kosmos

Φωτογραφία: Emmanuel Angelicas/Facebook

