Ο Βρασίδας Καραλής εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Ανθρωπιστικών Επιστημών της Αυστραλίας

Μέλος της Ακαδημίας Ανθρωπιστικών Επιστημών της Αυστραλίας (Fellowship of the Australian Academy of the Humanities) εξελέγη ο Βρασίδας Καραλής, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ και της Θεολογικής Σχολής του Αποστόλου Ανδρέου.

«Τα νέα Μέλη της Ακαδημίας αντιπροσωπεύουν εκείνους που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στον τομέα τους και συνέβαλαν πρωτοποριακά στην κατανόηση των κοινωνιών και των πολιτισμών. Η εκλογή στην Ακαδημία είναι η ύψιστη τιμή για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Αυστραλία», επισήμανε το σχετικό ανακοινωθέν της Australian Academy of the Humanities, στο οποίο ο καθηγητής Βρασίδας Καραλής, αναφέρεται ως «ο κορυφαίος διεθνής μελετητής του ελληνικού κινηματογράφου».

«Η πρωτότυπη και ολοκληρωμένη εργασία συλλογής δεδομένων, ανάλυσης και ερμηνείας αποτελεί μια πρωτοποριακή αιτιολόγηση της σημασίας του ελληνικού κινηματογράφου για την ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου», τονίζεται.

Ο πρόεδρος της Ακαδημίας, καθηγητής Stephen Garton AM (FAHA FRAHS FASSA FRSN) δήλωσε σχετικά: «Καθένα από τα Μέλη μας εργάζεται στην αιχμή του δόρατος σε θέματα εθνικής και διεθνούς σημασίας και αποτελεί παράδειγμα γιατί η ηθική, ιστορική, δημιουργική και πολιτιστική γνώση και εμπειρογνωμοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για την καλύτερη λήψη αποφάσεων για μια ανθεκτική κοινωνία».

«Η Αυστραλία αντιμετωπίζει ένα πλήθος σύνθετων και δύσκολων ζητημάτων. Τα δύσκολα ζητήματα δεν έχουν απαντήσεις ‘άσπρο-μαύρο’, και οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από τα ευρύτερα κοινωνικά, πολιτιστικά και επιστημονικά πλαίσια. Οι λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα απαιτούν βαθιά κατανόηση αυτών των προοπτικών και γνώσεων».

«Τα Μέλη που εκλέχθηκαν … είναι υποδειγματικοί ηγέτες που εργάζονται σε κρίσιμους χώρους … λέγοντας την αλήθεια και ρίχνοντας φως σε μια κοινή ιστορία και διαμορφώνοντας την εθνική καλλιτεχνική και πολιτιστική μας ταυτότητα».

Η Australian Academy of the Humanities είναι μία από τις πέντε Ακαδημίες της χώρας – ανεξάρτητοι οργανισμοί που ιδρύθηκαν για να ενθαρρύνουν την Αριστεία στους αντίστοιχους τομείς τους και να παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές σε δημόσιο, θεσμικό και κυβερνητικό επίπεδο.

Συγχαρητήρια απηύθυναν, μεταξύ άλλων, η Σχολή Γλωσσών και Πολιτισμών του Πανεπιστημίου Σίδνεϊ (School of Languages and Cultures, University of Sydney) και η πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστραλία.

Υπενθυμίζεται, ότι ο καθηγητής Βρασίδας Καραλής, στις αρχές Οκτωβρίου ήταν μεταξύ των 12 νέων Αρχόντων Οφφικιαλίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, που χειροθέτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εκ του ποιμνίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, οι οποίοι συγκροτούν το νεοσύστατο Τάγμα του «Σωτήρος Χριστού» (Order of Archons of Christ the Saviour).

Γεννήθηκε στα Κρέστενα του νομού Ηλείας το 1960 και μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1983.

Κατέχει την έδρα Sir Nicholas Laurantos στις Νεοελληνικές και Βυζαντινές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, όπου διδάσκει από το 1990.

Είναι εκδότης του Journal of Modern Greek Studies (Australia and New Zealand).

Έχει μεταφράσει Βυζαντινούς ιστορικούς και αυστραλιανή λογοτεχνία στα νέα ελληνικά και έχει δημοσιεύσει μελέτες, όπως: Ο Νίκος Καζαντζάκης και το παλίμψηστο της ιστορίας (1994), Για τον Ανδρέα Αγγελάκη (2003), Αναγνώσεις σολωμικών κειμένων (2004).

Στα αγγλικά έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, τα Realism in Greek Cinema (2017), The Cinematic Language of Theo Angelopoulos (2022), Theo Angelopoulos: Filmmaker and Philosopher (2023) και έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους για τον Martin Heidegger, την Hannah Arendt και τον Κορνήλιο Καστοριάδη.

Το έργο του A History of Greek Cinema (2012) κυκλοφόρησε το 2023 και στα Ελληνικά, σε μετάφραση του Αχιλλέα Ντελλή, υπό τον τίτλο «Μια ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου».

Πηγή: Νέος Κόισμος

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος