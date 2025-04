Μισέλ “Πάμπλο” Ράπτης- Μια από τις σημαντικότερες επαναστατικές φυσιογνωμίες του εικοστού αιώνα

Σεμινάριο με τίτλο “Η Οδύσσεια του Μισέλ «Πάμπλο» Ράπτη” διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης στο Ελληνικό Κέντρο (Mezzanine, 168 Lonsdale St., Melbourne) την Πέμπτη 1 Μαΐου 2025, στις 7μμ, τοπική ώρα, με ελεύθερη είσοδο. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο βραβευμένος Αυστραλός δημοσιογράφος, ιστορικός και πολιτικός ακτιβιστής, Χολ Γκρίνλαντ.

Μισέλ Πάμπλο ήταν το ψευδώνυμο του Μιχάλη Ράπτη, ενός Έλληνα επαναστάτη που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1911.

Ήταν μια επαναστατική φυσιογνωμία του εικοστού αιώνα, της οποίας η ζωή και οι ιδέες παραμένουν μέχρι σήμερα επίκαιρες και εμπνευσμένες. Αφιέρωσε τη ζωή του σε επαναστάσεις σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά το 1936, συνελήφθη και εξορίστηκε στη Φολέγανδρο. Αργότερα δραπέτευσε μαζί με τη μελλοντική του σύντροφο, Έλλη Διοβουνιώτη, και κατέληξε στη Γαλλία.

Η πολιτική του δράση τον οδήγησε από την αντιναζιστική αντίσταση, στη Γαλλία του πολέμου, μέχρι τη συνδρομή στον αγώνα ανεξαρτησίας της Αλγερίας δύο δεκαετίες αργότερα. Υπήρξε σύμβουλος του πρώτου μετααποικιακού προέδρου της Αλγερίας, Αχμέτ Μπεν Μπέλα, καθώς και της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Σαλβαδόρ Αλιέντε στη Χιλή.

Διατηρούσε στενή φιλία με τον ηγέτη του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου και κατάφερε να επιστρέψει στην Ελλάδα μόνο μετά την πτώση της στρατιωτικής χούντας το 1974.

Από πολύ νωρίς αντιλήφθηκε τη σημασία των αντι-αποικιακών αγώνων, τις παγκόσμιες συνέπειές τους και τη μελλοντική τους επίδραση στις δυτικές δυνάμεις. Ήταν πολυγραφότατος, σχολίαζε τακτικά τις διεθνείς εξελίξεις και είχε την ικανότητα να διακρίνει την αξία νέων κινημάτων, υποστηρίζοντας από νωρίς τόσο το οικολογικό κίνημα όσο και την απελευθέρωση των γυναικών.

Χολ Γκρίνλαντ

Ο Χολ Γκρίνλαντ συμμετείχε το 1965 στο λεωφορείο της Ελευθερίας που αναζωπύρωσε τον αγώνα των Πρώτων Εθνών της Αυστραλίας για αυτοδιάθεση, και υπήρξε από τους ιδρυτές των Πράσινων στην Αυστραλία. Υπήρξε εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στο Σίδνεϋ, πρώτα με το Εργατικό Κόμμα και μετά, αφού αποβλήθηκε από αυτό, ως ανεξάρτητος Πράσινος. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Red Hot: the life and times of Nick Origlass, υποψήφιου για το Βραβείο Ιστορίας του Πρωθυπουργού της ΝΝΟ. Υπήρξε αρχισυντάκτης του The Week (2008-2012) και αρθρογράφος του The Bulletin (1999-2008), όπου τιμήθηκε με δύο βραβεία Walkley. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι αφιερωμένο στον “Πάμπλο” και έχει τίτλο “The Well-Dressed Revolutionary: The Odyssey of Michel Pablo in the Age of Uprisings”.

Πηγή: Νέος Κόσμος

