Μελβούρνη: Ο Andrew Englezos παρουσιάζει το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο ‘Joy is Near to Sorrow’

Το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο ‘Joy is Near to Sorrow’, θα παρουσιάσει ο Έλληνας μουσικός, Andrew Englezos, με έδρα στη Μελβούρνη, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, στο Abbotsford Convent Oratory.

Tη συναυλία θα παρουσιάσει ένα οκταμελές σύνολο από καταξιωμένους μουσικούς της Μελβούρνης, όπως είναι ο Yuval Ashkar στο ούτι και το cumbus (τουρκικό έγχορδο μουσικό όργανο), ο Matt Stonehouse στα κρουστά της Μέσης Ανατολής, ο Phil Carroll στο ney (πνευστό μουσικό όργανο που χρησιμοποιείται στην κλασική Αραβική μουσική) και το ακορντεόν, ο Γιώργος Αθανασάκος στο κλαρινέτο, η Katerina Stevens στο βιολί, ο Dervish Halis στο ακουστικό και ηλεκτρικό σάζι (saz – έγχορδο μουσικό όργανο διαφόρων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου), ο Notis Karidakis στο μπουζούκι και ο Englezos, στην κιθάρα και το σάζι.

Αυτό το μουσικό ταξίδι αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, όπως είναι οι ιστορίες των πολιτών που πολέμησαν στη Μάχη της Κρήτης.

Το ‘Joy is near to Sorrow’, το οποίο ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Dwell Ascot Vale από τον παραγωγό του άλμπουμ Dallas Cosmas, λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας, συνδυάζοντας ανατολίτικες και δυτικές μελωδίες. Αυτή η σύνθεση επιτυγχάνεται μέσω των οργανοπαικτών που είναι ελληνικής, τουρκικής, ιρλανδικής, ισραηλινής και αφγανικής καταγωγής.

Ο Englezos, ο οποίος προέρχεται από μια οικογένεια με βαθιά ριζωμένη μουσική κληρονομιά, ακολουθεί πολυετή μαθητεία στην εναλλακτική και ελληνική ρεμπέτικη μουσική σκηνή της Μελβούρνης, καθοδηγούμενος από τους θείους του, Hector Cosmas και Dallas Cosmas.

Το άλμπουμ ‘Joy is near to Sorrow’ , το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2023, έχει ως στόχο να μεταφέρει τους ακροατές «σε μια κινηματογραφική πανδαισία των αισθήσεων, με κάθε τραγούδι να αποτελεί ένα μικρό απόσπασμα μνήμης – από το ζωντανό χαρακτήρα των δρόμων της Κρήτης, στις πλαγιές της Τουρκίας, μέχρι τις ακτές της Μέσης Ανατολής».

Το άλμπουμ κορυφώνεται με τέσσερα singles: Το ‘Wildflowers’, το ‘Forbidden Places’, το ‘Dark Clouds’ και το ‘Hemisphere’.

Πηγή: neoskosmos

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος