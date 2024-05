Μελβούρνη: Διάλεξη του Δρ. Νίκου Τρακάκη για τον Τάσο Λειβαδίτη

Την Πέμπτη 30 Μαΐου, στις 7μμ, στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού που διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο του Δρ. Νίκου Τρακάκη με τίτλο: Τάσος Λειβαδίτης: Ο ποιητής του Έρωτα και της Επανάστασης.

Ο Τάσος Λειβαδίτης (1922-88) είναι ένας από τους σπουδαιότερους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και από νεαρή ηλικία ενδιαφέρθηκε τόσο για την ποίηση όσο και για την πολιτική. Οι πολιτικές του ιδέες και η ένταξη του στο ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο), στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οδηγούν στη σύλληψη και φυλάκισή του με τη λήξη των Δεκεμβριανών.

Με την κλιμάκωση του εμφυλίου πολέμου τον Ιούνιο του 1948 συλλαμβάνεται και εξορίζεται στο Μούδρο. Από το 1948 έως το 1952 εξορίστηκε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις στη Λήμνο, τον Άη- Στράτη και τη Μακρόνησο, μαζί με άλλους αριστερούς καλλιτέχνες και διανοούμενος, όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Άρης Αλεξάνδρου και ο Μάνος Κατράκης.

Απελευθερώθηκε στα τέλη του 1951 και αμέσως μετά έκανε το ποιητικό του ντεμπούτο, εκφράζοντας με γλαφυρό τρόπο τη φρίκη του πολέμου και τη λαχτάρα για δικαιοσύνη και ειρήνη. Το 1952 εκδόθηκαν οι ποιητικές του συλλογές «Μάχη στην άκρη της νύχτας» και «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας». Τον επόμενο χρόνο, η ποιητική του συλλογή «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου», τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο ποίησης στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας στη Βαρσοβία.

Από το 1954 έως και το 1967 εργάζεται στην εφημερίδα «Η Αυγή» ως κριτικός ποίησης, ενώ παράλληλα δημιούργησε ένα πλούσιο ποιητικό έργο, που μιλά απευθείας στις ψυχές και στη συλλογική μνήμη της Τάξης. Είναι αυτός που μίλησε για τη φιλία, τον έρωτα, τις σχέσεις εν γένει, τον αγώνα. Περιέγραψε με τον πιο ελεύθερο και πραγματικό τρόπο την αλληλεπίδραση του συναισθήματος και της αντίστασης. Και τελικά, είναι αυτός, ο ποιητής του Έρωτα και της Επανάστασης,.



Αυτό το σεμινάριο θα προσφέρει μια επισκόπηση της ζωής του Λειβαδίτη καθώς και μια εισαγωγή στα σημαντικότερα έργα του.

Ο Νίκος Τρακάκης διδάσκει φιλοσοφία στο Australian Catholic University, ενώ παράλληλα γράφει και μεταφράζει ποίηση. Οι μεταφράσεις του στο έργο του Τάσου Λειβαδίτη περιλαμβάνουν τα έργα “The Blind Man with the Lamp” (Denise Harvey Publications, 2014), “Violets for a Season” (Red Dragonfly Press, 2017), “Autumn Manuscripts” (Smokestack Books, 2020, νικητής του βραβείου NSW Premier’s Translation Prize) και “Night Visitor” (Human Side Press, 2023).

