Μελβούρνη: Διάλεξη με τίτλο «Το Καστελόριζο και ο χρυσός του»

Διάλεξη με τίτλο «Το Καστελόριζο και ο χρυσός του», θα παρουσιάσει, η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, στο Ελληνικό Κέντρο, την Πέμπτη 9 Μαΐου, στο πλαίσιο της σειράς Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού.



Με ομιλητή τον Νίκο Βογιατζή, αυτή η εκδήλωση θα εξερευνήσει το συναρπαστικό παρελθόν του Καστελλόριζου, εστιάζοντας στην εμπορική του ιστορία και την πολιτιστική του σημασία.

Ο Νίκος Βογιατζής

Χωρίς εύφορο έδαφος ή νερό συντηρούσε έναν πληθυσμό 9.000 κατοίκων μέσω του εμπορίου. Το εμπόριο έφερε μαζί του ευκαιρίες και πλούτο, που αντικατοπτρίζεται στα σπίτια, τα ρούχα και τα κοσμήματα. Ο χρυσός ήταν το μέσο εμπορικών συναλλαγών και ο καθρέφτης της κοινωνικής θέσης στο νησί.

Το εμπόριο έφερε επίσης νέες ιδέες που συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ισχυρής πολιτιστικής ταυτότητας. Αυτή η ταυτότητα φαίνεται να έχει μεταφερθεί σε πολλούς από τους μετανάστες του Καστελλόριζου στην Αυστραλία. Πολλοί μετανάστευσαν πριν καταστραφεί το νησί. Έφεραν μαζί τους αντικείμενα που σήμερα αποτελούν ένα σημαντικό πολιτιστικό αρχείο του νησιού, φωτογραφίες τους, παραδοσιακά ρούχα και κοσμήματα – ένα μη καταγεγραμμένο αρχείο που συναντάται σε μεμονωμένες οικογένειες.

Σήµερα, ενώ το Καστελλόριζο έχει περί τους 300 κατοίκους, στην Αυστραλία ζουν περίπου 65.000 «Κazzies» και οι απόγονοί τους. Η παρουσία τους πλέον είναι αισθητή σε όλο το νησί, όπου έχουν αναπαλαιώσει τα σπίτια των προγόνων, έχουν ανοίξει επιχειρήσεις συμβάλλοντας στην οικονοµική αναγέννηση του τόπου και μάλιστα έχουν μεταγγίσει ορισµένα ιδιαζόντως αυστραλιανά χαρακτηριστικά στην τοπική παράδοση.

Η οικογένεια του Νίκου Βογιατζή ήταν μέρος της Καστελλοριζίτικης διασποράς των αρχών του εικοστού αιώνα. Διατήρησε έντονο ενδιαφέρον για το νησί, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική του ιστορία. Έχει εκδώσει το «Kastellorizian Jewellery. A Dispersed Archive of a Past Culture», και μαζί με τον Dr Nicholas G Pappas AM «An Island in Time. Castellorizo in Photographs 1890-1948». Ζει στην Καμπέρα και επισκέπτεται τακτικά το νησί.

Η διάλεξη θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 9 Mαίου, στις 7μ.μ., στο Ελληνικό Κέντρο, Mezzanine, 168 Lonsdale St., Melbourne.

Πηγή: Νέος Κόσμος

