Ξεκινά σε λίγες μέρες το 8ο Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου

Με 42 ταινίες, 30 από τις οποίες σε πανελλαδική, διεθνή και παγκόσμια πρεμιέρα, το 8ο Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου ξεκινά την Κυριακή 20 Αυγούστου στο ακριτικό νησί και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα Κυρίως και μicro διαγωνιστικών τμημάτων με δουλειές που περιλαμβάνουν τις πιο σύγχρονες θεματικές και αγγίζουν τον καθένα μας.

Ως τις 27 Αυγούστου, στο Καστελλόριζο, ένα κινηματογραφικό σκηνικό από μόνο του, νεότεροι και καταξιωμένοι κινηματογραφιστές απ’ όλον τον κόσμο σχολιάζουν την πραγματικότητα, ανατρέπουν βεβαιότητες και φαντάζονται το μέλλον σε ένα line up συναρπαστικών ταινιών μεγάλου, μεσαίου και μικρού μήκους.

Οι ταινίες του φετινού φεστιβάλ επικεντρώνονται σε θεματικές, όπως ο πόλεμος, η προσφυγιά και οι μετακινούμενοι πληθυσμοί, η αποικιοκρατία, το φύλο και η σεξουαλικότητα, η δικαιοσύνη και η έλλειψή της, οι συνθήκες εργασίας, η τεχνολογία και οι προκλήσεις της, η ζωή και ο κόσμος όπως τον ξέραμε κι όπως αλλάζει.

Ειρήνη Σαρίογλου

Για τις ταινίες, τις δράσεις και τις πολύτιμες συνεργασίες του 8ου Beyond Borders η ιστορικός και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Ειρήνη Σαρίογλου, μίλησε στην εκπομπή «Αποτύπωμα» της «Φωνής της Ελλάδας» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου. Ακούστε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη:

Το Κυρίως Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ ξεκινά τη Δευτέρα 21 Αυγούστου με την προβολή του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ «We Will Not Fade Away», της Ουκρανής βραβευμένης σκηνοθέτριας Alisa Kovalenko που ακολουθεί τα όνειρα πέντε εφήβων στην εμπόλεμη Ουκρανία και συνεχίζει με το «Scenes with My Father», της Ολλανδο-Κροάτισσας σκηνοθέτριας Biserka Šuran σε ελληνική πρεμιέρα που αναβιώνει σκηνές από την πρώην Γιουγκοσλαβία, καθώς και με το «Radji», επίσης σε ελληνική πρεμιέρα, των Georg Götmark & John Erling Utsi που σχολιάζει τις συγκρούσεις για τη γη και τα σύνορα στο βορειότερο τμήμα της Σουηδίας και της Νορβηγίας.

Την Τρίτη 22 Αυγούστου οι προβολές ξεκινούν με την ταινία «Roofless Dreams» του δημοσιογράφου, πολεμικού ανταποκριτή και ντοκιμαντερίστα Σωτήρη Δανέζη που ακολουθεί για 13 μήνες πέντε ανθρώπους που ζουν υπό την απειλή του άστεγου, στους δρόμους της Αθήνας και ακολουθούν τα «Φύλλα καπνού» των Στάθη Γαλαζούλα & Ελίζας Καβαλαράκη που ξεδιπλώνουν τις μνήμες γυναικών καπνεργατριών, καθώς και η ελληνική πρεμιέρα του «Holy Dilemma», των Ούγγρων Julianna Ugrin και Márton Vízkelety, όπου παρακολουθούμε έναν Ρωμαιοκαθολικό ιερέα που μετά από πολλά χρόνια μυστικής διπλής ζωής, αποφασίζει να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του.

Την Τετάρτη 23 Αυγούστου το ανθρώπινο πνεύμα υπερνικά τον πόλεμο, όπως θα δούμε στην ταινία «When Spring Came to Bucha» των Mila Teshaieva & Marcus Lenz, ενώ στο «Uncanny me» που προβάλλεται σε ελληνική πρεμιέρα, η Katharina Pethke ασχολείται με ψηφιακούς τρισδιάστατους κλώνους και στη διεθνή πρεμιέρα της «Audrey Napanangka» της αυστραλιανής Penelope McDonald παρακολουθούμε τη ζωή μιας οικογένειας walpiri που ταξιδεύει εκπαιδεύοντας η ίδια τα παιδιά της.

Την Πέμπτη 24 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν οι Μαρία Λούκα και Μυρτώ Πατρσαλίδου με το «Πένθος – Αυτοί που μένουν», μια συνομιλία μες τις οικογένειες του Σαχζάντ Λουκμάν, του Παύλου Φύσσα και του Ζακ Κωστόπουλου. Στο «Underdog», της ολλανδής Mariëtte Faber, που επίσης κάνει διεθνή πρεμιέρα στο Καστελλόριζο παρακολουθούμε μια κτηνίατρο που αναζητά με τα εκπαιδευμένα σκυλιά της, ανθρώπους που έχουν χαθεί αλλά παρεμποδίζεται από τις αρχές, ενώ στην ελληνική πρεμιέρα του «Hours of Ours», του Ταϊλανδού Komtouch Napattaloong, ακολουθούμε τις περιπέτειες μιας οικογένειας από το Σουδάν που αναζητά άσυλο στην Μπανγκόκ.

Την Παρασκευή 25 Αυγούστου παρακολουθούμε σε Παγκόσμια πρεμιέρα το «Μια ιστορία τεσσάρων μειονοτήτων» του ισραηλινού David Deri με οικογένειες Μουσουλμάνων, Εβραίων Υπερ-Ορθόδοξων, Εβραίων Θρησκευόμενων Έποικων και Εβραίων Κοσμικών ομοφυλόφιλων, απολαμβάνουμε μια χαμένη, αδημοσίευτη συζήτηση για τον κινηματογράφο ανάμεσα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στην ταινία «Θόδωρος Αγγελόπουλος – Νίκος Παναγιωτόπουλος: Ο καθένας και η μουσική του», των Αντώνη Κόκκινου & Γιάννη Σολδάτου και μαθαίνουμε τον πραγματικό ρόλο του Στρατιωτικού Λογοκριτή στο «The Soldier’s Opinion», του βραβευμένου ισραηλινού σκηνοθέτη Assaf Banitt.

Το Σάββατο 26 Αυγούστου, τελευταία μέρα του διαγωνιστικού, Ελληνική πρεμιέρα κάνει η ταινία «Dead Weight», του ιταλού Francesco Del Grosso που διηγείται την ιστορία του Angelo Massaro, πρωταγωνιστή μιας από τις πλέον περιβόητες δικαστικές πλάνες στα χρονικά της Ιταλίας, ακολουθεί το «What Remains on the Way», των Jakob Krese & Danilo Do Carmo που αφηγείται την ιστορία μιας ανύπαντρης μητέρας και των τεσσάρων παιδιών της, καθώς προσπαθούν να φτάσουν στα σύνορα Μεξικού-ΗΠΑ και κλείνουμε με την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας «The hidden children of colonization», του Dominique Regueme που πραγματεύεται την ιστορία απομάκρυνσης και εξορίας χιλιάδων πολυφυλετικών παιδιών κατά τη διάρκεια του βελγικού αποικισμού στο Κονγκό, τη Ρουάντα και το Μπουρούντι.

Το μicro Διαγωνιστικό τμήμα ξεκινά την Πέμπτη 24 Αυγούστου με την ελληνική πρεμιέρα της «Geamăna», του βραβευμένου Γερμανού σκηνοθέτη Matthäus Wörle, για το ομώνυμο εγκαταλειμμένο ρουμανικό χωριό στα βουνά Apuseni. Συνεχίζουμε με το «Morning Routine», του Ρουμάνου Robert Kocsis επίσης σε ελληνική πρεμιέρα, που παρακολουθεί έναν νεαρό σκηνοθέτη στην αναζήτηση του επόμενου ντοκιμαντέρ του για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ελληνική πρεμιέρα κάνει και το «Un robot à soi», της καναδής Anne Gabrielle Lebrun Harpin, που με την επαναχρησιμοποίηση διαφημίσεων και τηλεοπτικών αρχείων, εξετάζει τη σχέση μεταξύ γυναικών και τεχνολογίας, καθώς και το «Back», του Σύρου Yazan Rabee που μοιράζεται τον επαναλαμβανόμενο εφιάλτη πολλών Σύρων που έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους, αλλά και η «Angelique», της Elisabeth Kratzer, με την ιστορία της 73χρονης τρανς Angelique Nagel. Το «Κάλεσμα των φάρων» του Κωνσταντίνου Ποταμιάνου περιγράφει την ιστορία της ανακαίνισης των δύο νοτιότερων φάρων της χερσαίας Ευρώπης, ενώ το «Every Sunday» της κύπριας σκηνοθέτριας Καίτης Παπαδήμα, ακολουθεί μια ομάδα Φιλιππινέζων οικιακών βοηθών στην Κύπρο, οι οποίες ετοιμάζονται για έναν διαγωνισμό ομορφιάς που διοργανώνει η τοπική τους κοινότητα.

Η Παρασκευή 25 Αυγούστου ξεκινά με την ταινία «Bitter September» της Σοφίας Φαραντάτου σε ελληνική πρεμιέρα για τη διαχείριση της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου. Ελληνική πρεμιέρα και για το «Do you get me?» του Otto Lazić-Reuschel που παρακολουθεί τον Mohamed Taychen Chakir που έφυγε από το Μαρόκο για την Ευρώπη σε ηλικία 12 ετών, όπως και για το «Karam Camera» των Liam LoPinto, Shaimaa Al Sabti & Hana Barhum με την ιστορία δύο Σύρων προσφύγων που ξεκινούν το ταξίδι τους ως κινηματογραφίστριες, αλλά και για το «Waiting Working Hours», του Βέλγου Ben De Raes που δίνει φωνή στους ανασφάλιστους ξένους εργάτες της οδού Diksmuidelaan στις Βρυξέλλες. Σε παρόμοια θεματική και η ταινία «Not go gentle», του Σλοβένου Sasha Ihnatovich για τους μετανάστες που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να βρουν ασφαλές καταφύγιο. Στο «Will you look at me?» του κινέζου Shuli Huang παρακολουθούμε μια εξομολογητική συζήτηση ανάμεσα σε έναν νεαρό σκηνοθέτη και τη μητέρα του. Σε διεθνή πρεμιέρα η ταινία «Grandpa’s stories» του Ούγγρου Dániel Nagy, όπου ένας ερασιτέχνης κινηματογραφιστής παππούς, προσπαθεί να διηγηθεί τραγικές σκηνές από τον 20ό αιώνα στο εγγόνι του, ενώ η «Abeille» της τυνήσιας Mouna Ben Hammed σε ελληνική πρεμιέρα διηγείται την ιστορία μια γυναίκας από την Υποσαχάρια Αφρική που παλεύει για να επιβιώσει στην Τυνησία παρά τις αδικίες.

Το Σάββατο 26 Αυγούστου οι προβολές ξεκινούν με το «Ξύπνησα 18» της Βέρας Ιόνας Παπαδοπούλου, όπου έξι ασυνόδευτοι νέοι/ες μιλούν για τη ζωή στην Ελλάδα, καθώς αλλάζει και δυσκολεύει απότομα στα 18. Σε ελληνική πρεμιέρα το «Glimmer» του Ken Rischard για την κατάρρευση της χαλυβουργίας στο Λουξεμβούργου, όπως και το «The Roundabout», της Ισπανίδας Carmen Tortosa που περιγράφει μια τυπική μέρα στις ζωές δύο Μαροκινών μεταναστών δίπλα σε έναν κυκλικό κόμβο, καθώς και το «Why?» του Ουκρανού Natxo Leuza που θέτει τα αναπάντητα ερωτήματα κάθε πολέμου, αλλά και το «One never kills for love», της Manon Testud όπου παρακολουθούμε μια φεμινιστική ομάδα που γράφει συνθήματα στους τοίχους του Μόντρεαλ ενάντια στη συστημική βία που υφίστανται οι γυναίκες και οι μειονότητες. Το «Scars», της καναδής Alex Anna, επίσης σε ελληνική πρεμιέρα, είναι ένα αφοπλιστικά ειλικρινές πορτρέτο της προσωπικής πάλης της ίδιας της σκηνοθέτριας με την κατάθλιψη και τον αυτοτραυματισμό. Ακολουθεί σε Παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία «Future comes at the right time», των Elena Bongiorno, Sofia Merelli, Martina Tamburini & Gabriele Umidon που αφηγείται την ιστορία του νιγηριανού Nelson και της διαφυγής του στην Ιταλία, έπειτα από μία βίαιη επίθεση λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού και οι προβολές του μicro κλείνουν με τη «Vidisova» του Γιώργου Παναγόπουλου που ακολουθεί τον κύριο Τάσο να ξαναχτίζει το σπίτι των παιδικών του αναμνήσεων, σε ένα μικρό χωριό που κατέστρεψαν οι ίδιοι οι κάτοικοί του τη δεκαετία του ’60, προκειμένου να επιδοτηθούν ως σεισμόπληκτοι και να χτίσουν ένα νέο χωριό.

Στα δύο διαγωνιστικά τμήματα απονέμονται συνολικά 11 βραβεία: Βραβείο Καλύτερου Ιστορικού, Καλύτερου Κοινωνικού και Καλύτερου Πολιτικού Ντοκιμαντέρ, όλα με τη χορηγία της ΕΡΤ, Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ με χορηγία του ΕΚΚ, Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας με χορηγία του ΕΚΟΜΕ, Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας» με χορηγία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Βραβείο FIPRESCI, Βραβείο #ThisisEU Ευρωπαϊκές Αξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, και Χρυσός, Αργυρός και Χάλκινος Φοίνικας μicro με υποστηρικτή το γερμανικό κρατικό κανάλι ZDF/Phoenix και την ΕΡΤ.

Κινηματογραφικά προγράμματα

Φυσικά, όπως και κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια (masterclasses) με κορυφαίες φυσιογνωμίες από την κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία, όπως ο Jean Christoph Caron, επικεφαλής του τμήματος Ντοκιμαντέρ του Phoenix, που με το «The True History Behind Pop-Culture Heroes», εξερευνά τις λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας των ηρώων που ενέπνευσαν τον James Bond και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, η καθηγήτρια Αφροδίτη Καϊράκη που θα ασχοληθεί με τις ταινίες ‘Μαγική Πόλη’ και ‘Συνοικία το όνειρο’ και την αναπαράσταση των προβλημάτων των προσφύγων μέσα από αυτές και ο Giuseppe Cederna, ηθοποιός, συγγραφέας και πρωταγωνιστής της ταινίας Mediterraneo που θα συνδυάσει τις αναμνήσεις του από την ταινία με προσωπικά βιώματα και αναμνήσεις από το ίδιο το Καστελλόριζο. Τέλος ο Σταύρος Παπαγεωργίου, ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής του AEI Cyprus Film Festival, θα μοιραστεί με το κοινό μυστικά και ευκαιρίες για τις δυνατότητες κινηματογραφικών συμπαραγωγών στην Κύπρο, ενώ ο Wolfgang Bergmann θα μοιραστει μαζί μας μυστικά για μια επιτυχημένη συμπαραγωγή με τον κολοσσό ARTE.

Αναπόσπαστο τμήμα του Φεστιβάλ είναι και το διήμερο Audiovisual Pitching Lab, όπου παρουσιάζονται σε προβολές 12 projects απ’ όλον τον κόσμο που συζητώνται με κορυφαίους επαγγελματίες από το χώρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας, οι οποίοι συμβάλουν έτσι καθοριστικά στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση του μελλοντικού κινηματογραφικού γίγνεσθαι. Head Moderator είναι η Claudia Schreiner (Documentary Campus Masterschool, Γερμανία), ενώ η κριτική επιτροπή αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες σχολών κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, του Μονάχου, της Πράγας και του Τελ Αβίβ.

Μέσω των παραπάνω προγραμμάτων και δράσεων, το Φεστιβάλ στέκεται έμπρακτα δίπλα σε νέες και νέους δημιουργούς, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν το κινηματογραφικό τους όραμα με την αρωγή κορυφαίων επαγγελματιών. Φέτος έδωσε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη διάσταση της κατάρτισης και της εξέλιξης, δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό Δίκτυο και συμπράττοντας με πολλές από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές σχολές της της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής: Η σύμπραξη αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τη συμμετοχή ολοκληρωμένων ταινιών στη μicro διαγωνιστική σκηνή, μέσω της οποίας οι διακριθείσες ταινίες θα προβάλλονται στo Phoenix – ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα ντοκιμαντέρ, τη συμμετοχή στο Pitching Lab και την επιτροπή του, τη συμμετοχή στη διεθνή ομάδα σπουδαστριών/ών κινηματογράφου με στόχο την εκμάθηση των σταδίων παραγωγής (documentary studio), τη συμμετοχή στις ομάδες προγραμματισμού του Φεστιβάλ, κ.ά.

Επιπλέον, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), Klaus Eder, θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των προβολών και σε καθημερινή βάση, η δράση Critics’ Corner, κατά την οποία τρία διακεκριμένα μέλη της FIPRESCI θα συνομιλούν με τους επαγγελματίες, αλλά και με το κοινό, για τις ταινίες που προβλήθηκαν το προηγούμενο βράδυ στα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ.

Και επειδή ο κινηματογράφος είναι ιστορίες, καινοτομώντας για ακόμα μια φορά στη φετινή διοργάνωση θεσμοθετήθηκε το «Beyond Storytelling»: Ένα κινηματογραφικό εργαστήρι με τη συμμετοχή φοιτητών/ριών από το συνεργαζόμενο δίκτυο κινηματογραφικών σχολών, που θα επικεντρώνεται κάθε χρόνο σε ένα θεματικό πυρήνα συνυφασμένο με το Καστελλόριζο και θα «μυεί» τα μέλη του σε όλα τα στάδια της κινηματογραφικής παραγωγής, από το development έως το post production παράγοντας μια ταινία τεκμηρίωσης μικρού μήκους. Φέτος το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ και το Πανεπιστήμιο Queen’s του Kingston (Καναδάς), υπό την καθοδήγηση του ακαδημαϊκού Uri Cohen και της σκηνοθέτριας Danae Elon.

Διατηρώντας τους δεσμούς εξωστρέφειας και συνέργειας με παγκόσμιους πολιτιστικούς φορείς, η 8η έκδοση του Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει εκπροσώπους από ένα τιμώμενο ΜΜΕ, ένα τιμώμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα και ένα τιμώμενο κινηματογραφικό φεστιβάλ: Τιμώμενο ΜΜΕ θα είναι το μεγαλύτερο κρατικό κανάλι της Γερμανίας, το ZDF, τιμώμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα η Σχολή Κινηματογράφου του Μονάχου, από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες κινηματογραφικές σχολές της Ευρώπης, ενώ τιμώμενο φεστιβάλ θα είναι το Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου (AEI Cyprus Film Festival). Φέτος επίσης εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός της τιμώμενης χώρας που για το 2023 θα είναι ο Καναδάς.

Το Φεστιβάλ τα τελευταία 3 χρόνια τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.beyondborders.gr/

