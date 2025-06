Κάλεσμα σε Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς από το Theatre Lab Company του Λονδίνου

Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι θεσμός, είναι μια μακροχρόνια και σημαντική διαδρομή η οποία είτε μέσα από το Theatre Lab Company, το οποίο έχει έδρα το Λονδίνο, είτε μέσα από το PRAXIS of Oxford που δραστηριοποιείται στην Οξφόρδη , έχει παρουσία δυναμική.

Τα Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν είχαν θεματική ενότητα και οι πιο πρόσφατες ήταν “Ο καιρός των κρίσεων. The times of crises” το 2024, και “Δικαίωμα στην διαφορετικότητα –We are all Different” το 2023. Και τα δύο προαναφερθέντα φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν στην Οξφόρδη και στο Λονδίνο με τη μορφή θεατρικού αναλογίου, με διαφορετικούς ερμηνευτές και σκηνοθέτες ενώ παραβρέθηκαν και οι θεατρικοί συγγραφείς από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για το τρέχον έτος, το ελληνόφωνο τμήμα του Theatre Lab Company έχει σκοπό να πραγματοποιήσει ένα Φεστιβάλ Σύγχρονων Ελληνικών Θεατρικών έργων στην Αθήνα, συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2025 σε συνεργασία με κεντρική σκηνή της πόλης. Η επίσημη ανακοίνωση του χώρου θα γνωστοποιηθεί στο προσεχές μέλλον.

Η θεματική του Φεστιβαλ για το 2025 είναι μια λέξη με ότι μπορεί να εμπεριέχει ως έννοια: “ΜΗΤΕΡΑ”

To Theatre Lab Company καλεί τους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να τους στείλουν τα έργα τους μέχρι τις 20 Αυγούστου 2025. Τα κείμενα θα επιλεχθούν με βάση το θέμα, το ύφος, τη θεατρική γραφή και τη συνολική αισθητική του έργου.

Η αποστολή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: theatrelabco@gmail.com

